Ana Morgade habla por primera vez del directivo que le quiso obligar a actuar en ropa interior: "Dijo que me iba a echar"

Un sábado más, el público de La 2 ha podido disfrutar de Al cielo con ella, el late night de Henar Álvarez. En este pasado 17 de marzo, las invitadas han sido Judit Mascó y Ana Morgade. Precisamente, la humorista ha confesado uno de los momentos más incómodos de su carrera: cuando un ejecutivo quiso obligarla a hacer un sketch en ropa interior.

Morgade se ha sentado con Álvarez para hablar del papel de las mujeres en el mundo del humor. La madrileña ha relatado lo complicado que ha sido hacerse un nombre en la comedia. Aunque ahora se ve a más mujeres comediantes, la también actriz ha rememorado sus inicios, recordando una situación muy machista.

“Es alguien que sigue trabajando en televisión. Lo único, no me acuerdo del nombre”, expresaba la comediante. “Esta persona era un jefazo, desconozco si lo sigue siendo. Pero era un mandamás en un programa en el que yo estaba empezando. Era un saco de mierda que flipas”, expresaba a la presentadora, quien escuchaba con gesto serio.

“Era de estos que pasaba delante de mí y decía: ‘a esta con más escote, que tiene las t***s gordas. Lo decía sin mirarme. Este pavo, ¡esto no lo he contado nunca! Él quería que las mujeres siempre fuéramos con crop tops, con pantalones muy cortos. A mí me daba mucho pudor”, continuaba.

“No me gustaba, no estaba cómoda. Entonces, se lo dije a la compañera de vestuario. Ella me dijo: ‘no te preocupes, voy a defender un outfit con el que estés a gusto. El tipo se enteró de lo que había pedido. Se chinó y para el siguiente programa, me puso un sketch en el que tenía que salir en ropa interior”, confesaba.

Ana Morgade y Henar Álvarez en 'Al cielo con ella'.

Álvarez se mostraba completamente perpleja ante la revelación. “El día anterior, yo dije que no lo quería hacer, que no estaba cómoda con eso. Cuando llegué, pillé a este pavo por banda y le dije que lo sentía mucho, pero que me negaba a salir en ropa interior. Se volvió loco y comenzó a gritar como un mono”, compartía.

“Me decía: ‘tú quién eres, quién te crees que eres’. Me chillaba, era una cosa delirante. Me insistía en que esto era humor: ‘esto es para hacer reír, ¿no te das cuenta?’ Yo le respondí: ‘si quieres hacer reír, ponte tú la ropa interior que me vas a dar. Eso sería gracioso. Tú no quieres hacer comedia, tú sólo me quieres ver vestida así’”, proseguía.

Ana Morgade en 'Al cielo con ella'.

“Yo era súper joven, no sé de dónde saqué el valor para negarme. Entonces, el tipo se volvió loco. Me encerró en un camerino y me intentó echar del programa. Como no había motivos, no pudo. Tuve que trabajar con él hasta que terminó el formato”, relataba. “Creo que sé quién es. ¡Menudo hijo de p**a!”, exclamaba la presentadora tras escuchar el testimonio de la humorista.

“Una de las cosas que más pena me dio es que, después, hubo gente que se me acercó y me recomendó que debía haber salido en ropa interior”, relataba Morgade. “¿Y eso?”, quiso saber Álvarez.

“Porque el pavo chilló, delante de todo el mundo, que se iba a asegurar de que no volviese a hacer televisión en mi vida”, explicaba Morgade, quien miraba a cámara para lanzarle un mensaje directo a esta persona. “¡No te salió, rey!”, exclamó entre aplausos. Morgade terminaba dando un consejo: “chavalas, no paséis nunca por una mierda innecesaria”.