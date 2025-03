José Manuel Parada, rotundo sobre la ruina económica de Ivonne Reyes: "Ha vivido por encima de sus posibilidades"

Ivonne Reyes se ha convertido en una de las protagonistas de la actualidad de esta semana. La actriz venezolana ha revelado estar en la ruina económica, dilapidando su patrimonio y viéndose obligada a “empezar de cero en todo”. Su situación ha sido analizada en D Corazón, con José Manuel Parada siendo crítico con ella.

El magacín matinal se hacía eco de estas declaraciones que había concedido a la revista Lecturas. De la misma manera, se hablaba sobre lo comentado por la modelo durante su paso este pasado viernes 14 de marzo en De viernes, donde llegó a amenazar con levantarse del plató después de que los colaboradores le preguntasen sobre Pepe Navarro y su hijo.

Con declaraciones, al confesar que habría perdido alrededor de 20 millones de euros en negocios fallidos, tanto Parada como Jorge Borrajo se mostraron escépticos con sus declaraciones. “No estamos hablando de una persona que no llega a fin de mes, sino de alguien que ha perdido presuntamente 20 millones de euros. O sea, ¿va a tener acreedores que no van a cobrar porque se va a acoger a la ley de la segunda oportunidad?”, opinaba el director de Semana.

Anne Igartiburu ha querido saber en qué consiste la ley de segunda oportunidad. “Es como cuando una empresa se declara en quiebra. Es que te quitan las deudas y no tener que pagar a los que debes. […] Me parece muy injusto que haya gente que ganase mucho dinero y no pague a la gente”, expresaba Borrajo.

En esa línea, opinaba también José Manuel Parada. “Ella misma lo ha dicho, que ha vivido por encima de sus posibilidades. Ella ha gastado más dinero del que debía. Creo que es una lección para todos, lo importante que es el ahorro”, opinaba.

José Manuel Parada y Alberto Guzmán en 'D Corazón'.

“La economía es algo que las amas de casa de este país han hecho muy bien. Si ganas 10, lo máximo que puedes gastar es 9, mejor 8 incluso. Pero si ganas 10 y gastas 12, algún día te vas a ver abocado a pedir”, razonaba Parada.

“A mí, lo de la ley de segunda oportunidad me parece muy injusta, en algunos casos. Tú no puedes decir que has pedido dinero prestado y que ahora que me lo he gastado, me acojo a una ley para no devolver los préstamos. Me parece muy fuerte”, sentenciaba.

De la misma forma, Parada daba la razón a Pepe Navarro sobre su deseo de que se reabra el caso sobre la paternidad del hijo de la empresaria venezolana. A pesar de que, judicialmente, está reconocido que él es el padre biológico del vástago de la actriz, él está empeñado en que se reabra el asunto legalmente.

“Si lo hizo mal entonces [lo de no presentarse ante el juez en cuatro ocasiones para demostrar que no es el padre de Alejandro Reyes], pero se le tiene que dar la oportunidad de contar su verdad. Que salga a la luz”, afirmaba rotundo.