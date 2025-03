Carmen Borrego no puede contenerse y confirma la relación de Almoguera y María la jerezana: "Van en serio"

Vamos a ver es un magacín pegado siempre a la actualidad y que aborda de primera mano los temas más importantes del día sobre sucesos, sociedad, crónica social y entretenimiento.

De esta manera, el formato presentado por Joaquín Prat y Patricia Pardo está informando de primera mano sobre las últimas noticias relativas al reality estrella de Mediaset. Supervivientes es uno de los platos fuertes de la cadena y desde Vamos a ver lo saben. Este viernes estuvieron comentando la última gala del concurso de supervivencia y posteriormente pasaron a otros temas de la escaleta.

Así, la protagonista iba a ser Carmen Borrego. La colaboradora habitual del programa de Joaquín Prat iba a hablar sobre las últimas imágenes de su hijo José María Almoguera con María, la jerezana. En las instantáneas se podía observar como ambos compartían un buen rato en un centro comercial junto al hijo de él.

"¿Qué te parece? Ahí, los vemos en un centro comercial paseando juntos con tu nieto", le preguntaba Adriana Dorronsoro directamente a Carmen Borrego. "Me parece genial, si tu comienzas una relación no tienes por qué dejar al margen a tu hijo", respondía la hija de María Teresa Campos.

"Yo creo que están actuando con naturalidad, ni lo había pensado ni nada. Estoy con mi hijo y quiero quedar con ella, pues no pasa nada. Las parejas que se niegan a compartir a sus hijos, fracturan mucho la pareja", añadía también la hermana de Terelu Campos.

Durante su intervención, el presentador Joaquín Prat le interrumpía: "No, no. Yo lo que veo que estos dos van en serio y apuestan por la relación". "Sí, yo estoy completamente convencida. He comido con los dos y he visto que tienen unas miradas de que están muy enganchados", apuntaba Carmen Borrego.

Por su parte, Alexia Rivas recordaba que María vive en Jerez y ponía en cuestión si la distancia iba a ser un problema. "¿Pero qué estás diciendo? Tú tuviste un churri que vivía en el norte", le respondía Joaquín Prat. "Por eso no funcionó, porque vivía en el País Vasco", señalaba la periodista de Vamos a ver.

Joaquín Prat, en 'Vamos a ver'

"Es un desafío pero se puede sobrellevar", defendía Prat la relación de Almoguera y María. "José María dijo que las relaciones a distancia no le gustaban y si la tenía sería abierta", ponía sobre la mesa Alexia Rivas las palabras del hijo de Carmen Borrego dentro de la casa de Guadalix de la Sierra. "Decimos muchas cosas y luego nos las tenemos que envainar", zanjaba Prat el debate.

A pesar de que durante su participación en GH Dúo, José María Almoguera admitió su intención de avanzar con cautela en su relación con María 'la jerezana', consciente de las dificultades que supone la distancia -pues él vive en Madrid y ella en Jerez de la Frontera, separados por 600 kilómetros- y dejando claro que, tras su ruptura con Paola Olmedo, su prioridad sigue siendo su hijo Marc, lo cierto es que su historia de amor ha cobrado fuerza de manera acelerada tras la finalización del reality.