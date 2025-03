Por qué rechazó Sandra Barneda presentar la primera edición de 'La isla de las tentaciones': las razones

Ahora vive el resurgir del 'fenómeno Tentaciones', pero Sandra Barneda también estuvo a punto de disfrutar el boom inicial de primera mano. Y es que la catalana era la primera opción de Mediaset para presentar la primera edición de La isla de las tentaciones, que al final capitaneó Mónica Naranjo.

"Mira, te voy a contar una cosa que no he contado nunca", avanzaba Barneda en una entrevista con Laura Escanes, desvelando la curiosidad instantes después: "A mí, antes que a Mónica Naranjo, me ofrecen presentar La isla de las tentaciones. Y dije que no".

La razón es entendible si nos situamos en la primavera de 2019, cuando se grabó esa primera temporada del formato de Cuarzo Producciones. "En ese momento, yo estaba presentando Gran Hermano VIP y Supervivientes", explicó la presentadora de Telecinco en el pódcast de Escanes Entre el cielo y las nubes.

Mediaset dejó claro a Sandra que las Tentaciones eran "un reality menor" y que inicialmente el programa se iba a emitir en Cuatro. El grupo lo ubicó en su cadena principal cuando Gran Hermano tuvo que entrar en barbecho y faltaba una apuesta potente de telerrealidad para inicios de 2020.

"Me dijeron: 'Oye, esto es un reality menor, te vamos a premiar para que tengas tu propio reality, va a ir a Cuatro, pero no vas a poder hacer ni Supervivientes ni GH VIP", prosiguió Barneda, a la que no le salían "las cuentas": "A ver, en números matemáticos, si me cambias 30 prime times y me das 8, y eso es un regalo, pues...".

Las cosas cambiaron de cara a la segunda edición: "Con Mónica, no se dio un acuerdo económico para la segunda temporada. Pensé: 'No me van a llamar a mí'. Ni se me pasaba por la cabeza. Y de repente me llama Jaime Guerra y me dice: 'Queremos que presentes La isla de las tentaciones".

Sandra interpretó como una señal la llamada del director de la División de Producción de Contenidos de Fuencarral. "A ver, la segunda vez en mi vida que me pasa. No podía decir que no. ¿Por qué me había pasado eso? Era por algo. Era volver al mismo punto otra vez".

Éxito de audiencias

La isla de las tentaciones 8, en una Telecinco necesitada de alegrías en cuanto a datos, ha supuesto un balón de oxígeno para la cadena. Los 17 capítulos de la edición protagonizada por Montoya, Anita y compañía han promediado un 16,8% de cuota de pantalla, con 1.605.000 espectadores.

El espacio sube así más de un punto respecto a la temporada anterior -15,6% en sus 13 episodios- y es la que mejor share obtiene desde la tercera. Esta obtuvo un 26,3% de cuota de pantalla y fue seguida por la friolera de 3.114.000 televidentes de media.