Raquel Bollo no se muerde la lengua y señala directamente a Isa Pantoja: "A ti no te habla nadie, supéralo tú"

"Raquel, por cierto, prepárate", le comunicaba Frank Blanco a Raquel Bollo en pleno directo de Tardear. La colaboradora iba a ver las últimas declaraciones de Isa Pantoja sobre ella. Un conflicto que se ha visto aumentado en los últimos días y que deja patente que la relación entre ambas no es la mejor del mundo.

"Fíjate muy bien en este vídeo porque Isa Pi te ha dedicado unas bonitas palabras que no sé yo si te van a gustar mucho porque te acusa de ser una lianta", apuntaba la presentadora Verónica Dulanto.

De esta manera, la hija de Isabel Pantoja cree que Raquel no ha superado el conflicto que tuvo Asraf con sus hijos Manuel y Alma. "Yo ya lo superé", decía Isabel en Vamos a ver, el magacín conducido por Joaquín Prat y Patricia Pardo.

"Fin, a ver el próximo vídeo qué dice", le respondía de manera muy tajante Bollo ante un silencio total de los colaboradores de Tardear. "¿No quieres responderle?", le insistía Paloma García Barrientos. "El vídeo del otro día demuestra muchas cosas", se limitaba a decir la colaboradora.

La insistencia de los colaboradores presentes le hizo a Raquel Bollo cambiar de opinión y finalmente sí quiso replicar las palabras de Isa Pantoja: "Solo quiero decir una cosa. El tema de Supervivientes está más que superado. ¿Tú sabes lo que es salir del concurso y tener tantos amigos? ¿Sabes lo que es quedarte a las puertas y que no te hable nadie? Supéralo, tú".

"De Gran Hermano somos amigos de Adara, Bosco, Jonan... ¿Te merece la pena el premio o la amistad? Las amistades porque que al final el premio se lo lleva Hacienda y además te quedaste a las puertas. Supéralo, cariño. Yo lo que no supero es lo mal que lo hiciste con las personas que tú decías que querías

"Es lo único que me duele porque yo siempre te he defendido y tú cuando has tenido oportunidad de mostrar cariño hacia a ellos has hecho todo lo contrario, todo por un concurso", le recriminaba Bollo a Pantoja sus intervenciones en televisión.

Raquel Bollo, en 'Tardear'

"Mis hijos hablan bien de su madre y también de su padre. Aplícate el cuento. Lo importante en la vida es que te quieran", continuaba explicando Raquel Bollo. "Ella sigue la misma línea: la mamá, el hermano... Deja a Raquel, te ha venido bien para descansar la otra línea. Tú sigue la misma línea", añadía también.

Por su parte, Boris Izaguire le preguntaba directamente a la colaboradora: "¿Crees que Isa Pantoja es conflictiva?". "Yo no estoy hablando de eso. Yo lo único que digo es que no confío en ella porque yo saco la cara por ella acusando a un niño de maltrato y después se demuestra que es mentira. Esa me la comí yo y Marisa Martín Blázquez. Tengo muchos motivos para no confiar, es algo muy delicado", respondía ella.