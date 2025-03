Giro de 180 grados en la vida de Kiko Hernández: su último proyecto profesional lejos de 'Ni que fuéramos Shhh'

Kiko Hernández es uno de los rostros más conocidos de la televisión en España. Sus inicios en Gran Hermano 2002 le catapultaron directamente a la fama y empezó a ser uno de los colaborados estrella de formatos como Crónicas Marcianas y A tu lado.

Aunque no fue hasta 2009 donde Kiko Hernández se consolidó como en uno de los tertualinos más ácidos y polémicos de Telecinco. De la mano de Sálvame y Sálvame Deluxe su popularidad se disparó y brindó a los espectadores miles de momentos de risas y broncas con sus compañeros de profesión.

Tras el final de Sálvame en Telecinco, Hernández se reinventó junto a varios de los integrantes del programa presentado por Jorge Javier Vázquez y comenzaron una nueva etapa en Ni que fuéramos Shhh.

El programa es el auténtico heredero de Sálvame y se emite de lunes a viernes en abierto en Canal Ten y en Canal Quickie. Más allá de la televisión, Kiko Hernández también se desenvuelve en otros proyectos laborales.

Así, el tertuliano madrileño protagonizó en el año 2021 la obra teatral Distinto, escrita por Juan Andrés Araque Pérez y dirigida por Juan Luis Iborra. Más tarde, en 2023, participó en las producciones teatrales Bodas de sangre y Las Troyanas, desempeñándose como productor y actor. ​

En el plano personal, en enero de 2017, Kiko Hernández se convirtió en padre de dos niñas mellizas, Abril y Jimena, nacidas mediante gestación subrogada en Estados Unidos. Tuvimos que esperar unos años después para conocer una gran noticia relativa a su vida privada. El 16 de septiembre de 2023, contrajo matrimonio con el actor Fran Antón en la ciudad de Melilla. ​

Y de la mano de Fran Antón es el nuevo proyecto profesional en el que Kiko Hernández pone ahora todos sus esfuerzos. Así, lo hemos podido comprobar en sus redes sociales donde ha compartido cuál será su nuevo reto laboral, alejado de la televisión y de Ni que fuéramos Shhh.

Kiko Hernández ha publicado en sus redes sociales un videoclip con un importante artista latinoamericano. El colaborador es uno de los integrantes del vídeo musical de Ariel de Cuba, un destacado cantante, compositor y productor musical especializado en géneros urbanos como el reguetón y el rap.

Inició su carrera como líder del grupo Santa Fe, donde además de interpretar, componía y producía las canciones. A lo largo de su trayectoria, ha trabajado con importantes discográficas como Universal Music, Vale Music y Sony Music. En 2014, lanzó Ella lo que quiere, una versión autorizada del éxito All That She Wants del grupo sueco Ace of Base, que lo posicionó en varias listas de radios en Europa y Asia. ​

Una de las canciones más conocidas de Ariel de Cuba tuvo su éxito durante la pandemia del Covid-19. En 2020, su canción Quédate en casa se convirtió en un fenómeno viral, acumulando millones de reproducciones en plataformas como YouTube y Spotify, y siendo difundida en cadenas de televisión internacionales.

"¡Esto viene! No apto para cardíacos", reza un mensaje junto al videoclip compartido en las cuentas oficiales de Instagram de Kiko Hernández, Fran Antón y Ariel de Cuba. En el vídeo se puede ver a la pareja bailando y cantando al son la pegadiza letra del artista cubano: "Qué importa lo que digan de ti, goza tu vida y siéntete free (libre, en ingles)".

El 24 de marzo verá la luz este videoclip de Ariel de Cuba, donde Kiko Hernández es, sin duda, la estrella del proyecto. El objetivo es que la canción se convierta en uno de los éxitos musicales de los próximos meses. Aun así, Kiko Hernández seguirá ligado a Ni que fuéramos Shhh y compatibilizará ambos proyectos.