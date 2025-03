El duro testimonio de una joven que sobrecoge a Sonsoles: "Fui madre a los 13 años y mi hijo parece mi hermano"

Y ahora Sonsoles es el magacín de referencia de Antena 3. Cada tarde el equipo liderado por Sonsoles Ónega ofrece la mejor información sobre la actualidad y la crónica social de nuestro país. Además, también apuestan por apasionantes historias personales de personajes famosos o completamente anónimos.

En el caso de este jueves, Sonsoles iba a entrevistar a Ángeles que tiene 32 años y tiene un hijo de 18 años, es decir, fue madre con tan solo 13 años. Nada más y nada menos. Nadie les cree cuando dicen que son madre e hijo.

"Cuando iba a recogerlo al colegio pensaban que era mi hermano", apuntaba Ángeles sobre una de las anécdotas que más veces ha vivido. "Tenía mi pareja y estuvo tiempo sin ver a mis amigas. Cuando las volví a ver, ellas me vieron como cambiado y me obligaron a hacer un test de embarazo. Me quedé embarazada porque no teníamos cabeza con esa edad", relataba la invitada a Sonsoles.

"Mi madre no le sentó mal pero sintió mucha pena. Estuvo toda la noche llorando a los pies de mi cama. Ella me dijo que no me iba a decir lo que pensaba pero que hiciese lo que hiciese me iba a apoyar. Mi pareja tenía 14 años y también se asustó como yo", contaba con más detalles Ángeles.

