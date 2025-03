Joaquín Prat, tajante con la participación de Terelu Campos en 'Supervivientes': "Si abandona, no da contenido"

Supervivientes sigue su curso en Telecinco y en la noche del pasado miércoles se vivió una de las emisiones más complicadas para el programa. "Buenas noches. La situación en Honduras es crítica, hay un temporal azotando la isla”, explicaba Carlos Sobera nada más arrancar Tierra de nadie. "Ha sucedido algo con lo que no contábamos. Un temporal está arrasando la zona donde se hace Supervivientes en Honduras”, añadía.

La situación se ha vuelto tan difícil que incluso Terelu Campos está considerando poner fin a su experiencia. "Terelu acaba de activar el protocolo de abandono", afirmó Carlos Sobera, subrayando que la hija de María Teresa Campos planea regresar a España mucho antes de los 21 días inicialmente previstos.

Sobre todo este asunto, este miércoles en Vamos a ver quisieron hablar y dar la última hora sobre el estado de los concursantes. Ante la amenaza de abandono de Terelu Campos, el presentador Joaquín Prat no dudó en recriminarle esta decisión a su hermana Carmen Borrego, presente en plató.

"Activa el protocolo de abandono en cuanto empieza a llover, ¿para qué vais sabiendo lo que es Supervivientes?", le echaba en cara Joaquín Prat a Carmen Borrego. En este sentido, la colaboradora no dudó en responder: "Vamos para dar otro tipo de contenido, vamos porque Supervivientes no son solo las olimpiadas, Terelu y yo entretenemos más que otros que hacen las pruebas fenomenal".

"Si abandonas a los cuatro días, ya no das contenido", apuntaba de manera tajante el presentador de Vamos a ver. "A lo mejor hasta el abandono ya es contenido, yo estuve 21 días que no son pocos. La noche de ayer con la decisión de si Terelu se va o no se va, es también en sí un contenido del programa", se defendía Borrego.

"Contenido dais, la verdad", afirmaba luego Prat. Posteriormente, los colaboradores hablaron sobre el rifirrafe que vivieron Makoke y Terelu en las primeras horas del reality de Honduras. "De esto hace bastante tiempo y Makoke ha defendido mucho a Terelu", recordaba Carmen Borrego.

"Siempre he dado la cara por ti y yo cuando yo te he necesitado, no te he encontrado. No estuviste a la altura", le decía Makoke a Terelu. "Terelu se posiciona a favor de Kiko y Makoke se siente abandonada", recordaba Antonio Rossi sobre el asunto.

Joaquín Prat conversa con Carmen Borrego, en 'Vamos a ver'

Por su parte, Alessandro Lequio también quiso dar su punto de vista: "El problema de fondo es que Makoke quiere ser como las Campos y las Campos se consideran de otra sangre". Posteriormente, Carmen Borrego continuó hablando sobre Makoke: "Cuando no estás bien psicológicamente... Tiene la cabeza más fuera que dentro, pensando en su novio o en su hijo".

¿Ya estás haciendo campaña para que echen a Makoke?, le preguntaba Prat directamente a la hermana de Terelu. "Para nada, de hecho no está ni nominada", le respondía la colaboradora de Vamos a ver.