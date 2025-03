Una soltera de Málaga rechaza a su cita en 'First Dates' por una razón de peso: "Se cree un chaval y es un peligro al volante"

Una noche más, el restaurante de First Dates abre sus puertas para los solteros más exigentes de nuestro país. El popular dating show de Cuatro conducido por Carlos Sobera iba a recibir la visita de Diego de Madrid que busca el amor a sus 80 años.

"El médico me dice que tengo como 65 años porque de corazón estoy fenómeno", se presentaba el madrileño. "He sido camionero toda la vida, empecé con un burro a hacer transporte. Sigo conduciendo un Mustang con 487 caballos y voy con él al fin del mundo", relataba Diego a Carlos Sobera.

"Busco una mujer un poquillo en condiciones, que sea cariñosa y si sabe bailar mejor. A una señora mayor no la saco a bailar", explicaba también el soltero de 80 años. Su cita de este martes iba a ser Ascensión de 72 años y de Málaga, modista jubilada y viuda con dos hijos. "Me gustan los sombreros pero lo he visto muy mayor para mí", confesaba ella en primera instancia.

"¿Con usted es con quién voy a cenar?", le preguntaba Diego a Ascensión. "No me llame de usted", le pedía seguidamente la soltera malagueña. "La gente muy mayor siempre habla de usted", admitía ella ante las cámaras de First Dates.

"Yo la veo bien y me gusta. Le gusta el baile como a mí y en varias cosas coincidimos, ahora ya es conocerse ", opinaba de manera completamente distinta Diego sobre su cita en el programa de Carlos Sobera. "Él se cree que es un chaval, tiene la mentalidad que se puede comer el mundo y a esta edad hay que medir más las cosas", comentaba Ascensión de 72 años.

Diego de 80 años, en 'First Dates'

En este sentido, Diego admitía que "no le gusta ir con los mayores" porque no se siente así. "Prefiero ir solo con mi coche a Benidorm", le comentaba a su cita. "Pues ya eres un poquito mayor para eso, aunque hayas conducido toda la vida. Cualquier persona con esa edad es un peligro al volante por mucho que haya sido camionero", se reafirmaba Ascensión sobre los 80 años de su pareja.

Tras el final de la cena en el restaurante de First Dates, la pareja de solteros se dispuso a ir al reservado del programa para seguir con la cita. Allí, juntos bailaron una bonita bachata, pero Ascensión no veía del todo ese momento: "No le he tenido que llevar a rastras, pero el hombre no sabe bailar bachata".

Ascensión de 72 años, en 'First Dates'

"Ha tocado una bachata de esas, con un pasodoble me veo yo mejor", admitía Diego. "A mí me has caído muy bien", le decía el soltero madrileño a su cita. "Yo también estoy a gusto contigo, pero pedí un hombre más joven porque yo tengo 72 años", le confesaba Ascensión a Diego.

"Con la edad que tú tienes, muchos de allí, no me siguen ni mujeres ni hombres para moverse o irse de viaje. Yo soy muy buen partido. De mi edad no la quería, como mucho de 70 para atrás", explicaba Diego.

Decisión final de la cita entre Diego y Ascensión

"Seguramente haya gente de 70 que esté peor que él, pero a mí no me gusta. No me ha entrado", afirmaba rotunda. En la decisión final, Diego sí quería tener una segunda cita con Ascensión: "Me gusta de presencia, lo guapa que es y que sabe bailar. Ahora que ella me diga si yo soy agradable o no le gusto. Está en ella".

"He pasado una velada agradable pero no he sentido nada de nada. Eres una persona correcta pero no he sentido campanillas, como se suele decir", le daba unas educadas calabazas Ascensión de Málaga a Diego de Madrid.