Carlos Sobera y el concurso que Telecinco se está reservando: "El curso empezó fuerte con Motos y Broncano y lo protegieron"

Las noches de los martes en época de Supervivientes son negociado de Carlos Sobera. Este 11 de marzo, se pone al frente de Tierra de nadie, como lleva haciendo desde 2019. Desde plató, el presentador lidiará con cada trama que ofrezca la nueva hornada de robinsones: Terelu Campos, Álvaro Muñoz Escassi, José Carlos Montoya, Anita Williams...

Que Sobera es un valor seguro en Mediaset España está más que demostrado. El vasco toca todos los palos: realities, datings, concursos... De hecho, a principios de temporada, se embarcó en un nuevo juego que aún no ha visto la luz, Todos por ti. Se trata de la adaptación del formato holandés Surprize Fund, de Talpa Studios.

Con motivo de la presentación de Supervivientes 2025, BLUPER preguntó al comunicador por este proyecto, que Telecinco se está reservando desde septiembre de 2024. El comunicador confiesa que no sabe cuándo se estrenará el concurso que en España produce Tomanga Crea. Por lo que comenta, era un producto pensado para el prime time de la primera cadena de Fuencarral.

"Soy el primero que quiere que salga ya. Lo grabamos en septiembre, en dos semanitas, y está muy bien el programa", detalla Carlos. Eso sí, es de los que piensa que "un concurso ya no tiene cabida" en horario de máxima audiencia: "No puede empezar a las 23:15, que dure dos horas, y terminar a las 01:15".

"No puedes pedirle a la gente que haga el esfuerzo de ver si se lleva o no el dinero a esa hora", reconoce Sobera, y apunta a las razones por las que Mediaset se ha guardado Todos por ti y ahora se ha quedado sin hueco: "Yo creo que quisieron protegerlo porque entraba fuerte el curso con Broncano y Antena 3. Y ahora no hay hueco, supongo".

Las emociones están aseguradas en #TodosPorTi, el nuevo concurso que Telecinco emitirá muy pronto y que estará conducido por un maestro de ceremonias de auténtico lujo, @carlos_sobera 🙌📺 pic.twitter.com/3XJ9JUOYfL — Telecinco (@telecincoes) September 23, 2024

Y es que Carlos sabe bien lo que es competir contra La Revuelta y El Hormiguero. Como maestro de ceremonias de First Dates, el rostro de Fuencarral comprueba de primera mano el daño que pueden hacer ambos programas. También las retransmisiones de fútbol, que son "demoledoras", o incluso La isla de las tentaciones los lunes y los miércoles.

"Ahora voy a hablar con Sandra Barneda", bromea Carlos Sobera, que añade: "Al principio, todos estábamos convencidos de que podíamos resistir. Cuando Antena 3 cambió la pauta publicitaria y los dos alargaron el programa por detrás, hasta las once y cuarto... ¡Ostras! La cosa se complica. Hemos perdido un punto, sí, pero no tres. Hay días que recuperamos el 8%. Nos podemos dar con un canto en los dientes".

Así maneja el conflicto en 'SV'

"Cuando ves un programa de tele, lo que te engancha es el conflicto. Es oro molido. Tiene que haber un protagonista y un antagonista", señala Sobera al ser preguntado por su temple moderando los conflictos que se dan en Supervivientes. Conflictos en los que ni Carlos ni Jorge Javier ni Sandra Barneda dejan que se sobrepasen los "límites".

"El límite está en que no puedes faltar el respeto a los demás nunca. Esa línea roja nunca dejamos que se pase. A mí me ha tocado torear varias veces con Ángel Cristo, y no solo el día que la armada hondureña evitó que cruzase la isla", recuerda el presentador de Tierra de nadie.

Carlos Sobera habla con Ángel Cristo Junior en 'Supervivientes 2024'. Mediaset España

"Ángel a veces trataba de una manera que no es permisible a los compañeros y las compañeras. Eso no es una discusión, sino que de vez en cuando se le va a uno la pinza y se le corrige. Eso no es conflicto, ya es barro", acepta el comunicador natural de Baracaldo.

Aun así, Carlos cree que el hijo de Bárbara Rey y Ángel Cristo llegó ese día a su límite, "se le corrigió" y "se corrigió" a sí mismo. Para él, la prueba está en la defensa que hizo de su mujer, Ana Herminia Illas, en Gran Hermano DÚO: "Ha cambiado mucho, ha sido incluso autocrítico con su propia pareja".