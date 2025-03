Belén Esteban se planta y zanja un tema sobre alguien cercano en ‘Ni que fuéramos’: “No le gusta que hablemos de esto”

Por segundo día consecutivo María Patiño ha sido baja en Ni que fuéramos Shhh, el programa de La Osa Producciones que se emite en abierto en TEN y a través de plataformas en el Canal Quickie. Y por ello han tomado los mandos del formato Belén Esteban y Javier de Hoyos; este último, eso sí, tardó un poco en incorporarse, pues había tenido un pinchazo con el coche.

En un momento dado de la tarde, Ni que fuéramos Shhh ha querido hablar de Belén Rodríguez, quien fue compañera de todos los presentes en la etapa de Sálvame. Y es que hace unos meses la comunicadora anunció un paréntesis en su vida profesional para superar un cáncer de garganta.

En redes sociales, Belén anunciaba: “Tengo una buena noticia, por lo menos para mí”. Y añadía: “He recuperado la voz. Llevaba mudita desde el 28 de enero, y hoy me he levantado y ya puedo hablar”. Una mejora que todos han celebrado en el plató.

“¿Vosotros habéis visto recientemente a Belén?”, preguntaba Javier de Hoyos. Y su tocaya, Belén Esteban, revelaba que ella sí, que la visitó en su casa hará unas tres semanas. “Nos emocionamos. Ha pasado un cáncer, y ha tenido altibajos, pero yo la veo muy bien. No podía hablar, hablábamos por Whatsapp”, explicaba la hoy presentadora.

“Yo me alegré mucho. Me estuvo contando cosas que no voy a decir, y estoy muy contenta. Ella va al gym, está superanimosa”, seguía explicando Belén. “Ella dejó de fumar”, deslizaba Lydia Lozano. “Totalmente”, confirmaba Esteban. “Eso es lo que tenéis que hacer todos, dejar de fumar”, proponía David Valldeperas, el director. Ante eso, La Patrona le reconocía que era verdad, y que él mismo también debía abandonar el tabaquismo.

“Yo muy pocas veces la he visto baja. Pero bueno, yo sé que a ella no le gusta que hablemos de esto, así que desde aquí te mando mil besos, y que estoy muy contenta y muy feliz”, remataba la presentadora, para finalizar el tema.

Sin embargo, los demás colaboradores siguieron hablando de Belén Rodríguez. Lydia Lozano contó que ella trasladó sus mejores deseos a través de su hermano, porque Belén Rodríguez le tiene bloqueada. “Pero eso, ahora mismo tampoco (procede)”, interrumpía Esteban. “Ya, pero que le mando un beso desde aquí, porque no tengo posibilidad, y se lo pregunté a su hermano, con el que tengo relación”, añadía la periodista palmera. Antes de cambiar de tema, Belén Esteban quiso destacar que “nadie comenta los realities” como Rodríguez, a quien considera una amiga, a pesar de que en el pasado hayan tenido algunos enfados.