Un soltero de 'First Dates' sentencia claramente a su cita de Barcelona: "Me aburro, las catalanas son más serias"

Una noche más el restaurante más famoso de la televisión abre sus puertas para dar la bienvenida a solteros exigentes. First Dates vuelve a la carga este lunes en Cuatro y recibe la visita de varias parejas que intentarán buscar el amor en una cita a ciegas.

Una de esas valientes iba a ser Silvia, administrativa de 49 años de Canovelles (Barcelona). "Cuando hago ejercicio soy intensa, cuando trabajo soy intensa, cuando tengo una bronca puedo ser muy intensa. Es decir, cualquier tipo de emoción puede ser intensa", explicaba Silvia en su presentación en el programa de citas.

Para su cita, la catalana traía un juguete muy especial que explicaba a Laura Boada, una de las camareras del formato liderado por Carlos Sobera: "Quiero un 4x4, un todoterreno. Me gustan morenos". Para intentar ser su 4x4 iba tener el gusto de compartir cena con Elías de 50 años, técnico de mantenimiento de Madrid.

"Todo lo que yo me he propuesto, lo he sacado adelante. No me da miedo ni vergüenza nada. Yo soy un 4x4", se presentaba Elías ante las cámaras de First Dates. La primera sensación de Silvia sobre Elías no fue la mejor y así lo expresó: "Veo a Elías por la calle y no me hubiera fijado nunca en él".

"No cuadra conmigo en nada, cuando la he visto. Físicamente no me ha atraído y la he visto muy seria y tal", señalaba, sin dudar, Elías sobre su cita. "Me gusta una mujer más moderna vistiendo, la veía como la típica secretaria de las películas. Además, luego la he visto de pie y me gustaba menos todavía", añadía también el soltero de Madrid.

Elías, en 'First Dates'

Elías le contaba a Silvia que su pasión eran los coches y la catalana no era una idea que le entusiasmara: "A mí los coches no me interesan". Al respecto de que Silvia buscase un hombre 4x4, Elías no dudaba en decir: "Aunque le digan que le gusten los hombres 4x4, yo he pensado que la liquido en dos días. Ella dice que es 4x4 pero no llega ni a 1x1". Aun así, el momento cumbre de la cita iba a llegar después.

"¿Tú cómo tratas eso del independentismo?", señalaba directamente Elías a Silvia. "Es un tema complicado para hablar en una cena. No le encuentro el sentido si vienes a buscar una pareja el tratar el tema de la política", respondía la de Barcelona.

Siliva, en 'First Dates'

"Yo me siento catalana. Podemos hablar de 40 temas más, pero a él le apetecía hablar de este tema", explicaba ella. "Y yo me siento madrileño, tú imagina que Cataluña se independiza, los vascos se independizan, los valencianos también y los andaluces también. ¿Vamos a independizarnos todos?", se cuestionaba Elías.

"Al final, sería lo que la ciudadanía quiere. No me gusta es que me señalen o me cuestionen, yo no cuestiono tu manera de pensar así que no hagas lo mismo", argumentaba Silvia ante el discurso de Elías.

Silvia y Elías en la cena de 'First Dates'

Posteriormente, el madrileño continuaba en la misma línea su discurso: "Eso que en los colegios catalanes obliguen a tener la enseñanza catalana, ¿cómo lo ves? Porque el catalán no es un idioma, es un dialecto". "Bueno, difiero en lo que dices", le corregía Silvia a su cita. "No cuadramos en nada", afirmaba también.

"Yo no te tengo que convencer a ti, ni tú a mí. Cada uno tiene unas ideas", añadía ella. "Yo con esta chica me aburriría. Me considero más llano y más natural y dicharachero, ella es una persona más seria, como es catalana", señalaba directamente Elías sobre su cita de este lunes en First Dates.