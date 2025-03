Montoya da el cante desde el helicóptero de 'Supervivientes' ante Sandra Barneda (y con patrocinio): "¡Por favor, salta ya!"

La primera emisión de Supervivientes: Conexión Honduras estuvo prácticamente al salto de Montoya desde el helicóptero. Como ya hiciera con Terelu Campos el jueves, el programa presentado por Sandra Barneda fue cebando el momento a lo largo de la noche. Finalmente, el de Utrera se lanzó al mar pasada la medianoche.

Montoya dio el cante —literalmente— en la entrega dominical del reality, que rozó el 20% de cuota de pantalla en Telecinco. Los nervios se juntaron con la verborrea del protagonista de la última edición de La Isla de las Tentaciones. Hasta compuso un tema en la aeronave.

Lo cierto es que Sandra y José Carlos volvieron a hacer show. Todo empezó desde el helipuerto. "Peor que lo he pasado en la otra isla no lo voy a pasar", decía, asegurando que llegaba a Supervivientes con "muchas ganas": "Sé que va a ser duro, pero las penas se pasan bailando".

"Lo he pasado mal, no voy a llorar más. Esto me revive muchas emociones, entiendo que he sido la alegría para muchos, pero sé lo que he pasado. Necesito estar aquí, tener eso curado", seguía él ante una comprensiva Barneda: "Yo sé también lo mal que lo has pasado, todo lo que ha ocurrido con esa viralidad mundial, pero como dices, necesitas curarte".

Más tarde, el programa ya conectaba a Montoya subido en el helicóptero. "¿Cómo estás?", preguntaba Sandra. ""Estoy arriba y abajo, emocionado porque pienso mucho en mi familia. Es un sueño", confesaba él, casi incontrolable.

El concursante decía después que iba a Honduras para "curar" todo lo vivido en la otra 'isla'. "Montoya de Supervivientes es el mismo de La Isla de las Tentaciones, Montoya no sabe lo que hace, pero sabe lo que siente", continuaba ante el jaleo del público en plató. "Montoya es este, haciendo lo que siente el corazón siempre".

Después de superar una montaña rusa en directo, Sandra quiso repetir la frase más viral: "¡Montoya, por favor, salta ya!". Como curiosidad, el salto de Montoya fue el único de todos los concursantes que contó con patrocinio publicitario, siguiendo la línea de "Montoya no llora, Montoya factura".

El de Utrera supo este domingo que su nuevo hogar será la Playa Misterio. Lo que desconoce es que volverá a reencontrarse en Supervivientes con Manuel y Anita, los últimos nombres confirmados como concursantes de pleno derecho. El reencuentro con el de la 'manita relajá' será el martes, en el Tierra de Nadie con Carlos Sobera.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos dOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, solo para suscriptores.