Frank Blanco dice lo que muchos piensan sobre Terelu Campos en 'Supervivientes': "Hacía tiempo que no..."

Los primeros días en Supervivientes ya son una realidad. El reality estrella de Telecinco echó a rodar el pasado jueves y en sus primeras horas ya cuenta con tres nominados y un abandono voluntario.

Rosario, Samya y Koldo son los tres nombres que se jugarán la salvación en la próxima gala conducida por Jorge Javier Vázquez. Por su parte, la actriz Beatriz Rico dijo adiós a Honduras por sus problemas a la hora de dormir y así lo comunicaba a los espectadores: "Tengo miedo por mi salud también, el no dormir te debilita muchísimo".

Más allá de estas primeras novedades, el punto fuerte de Supervivientes se vivió el pasado domingo con la llegada del mediático Montoya, no sin antes saltar como marca la tradición desde el helicóptero. "Peor que lo he pasado en la otra isla no lo voy a pasar. Sé que va a ser duro, pero las penas se pasan bailando", añadía uno de los últimos participantes de La Isla de las Tentaciones.

Sobre este y otros asuntos quisieron abordar en Tardear, el magacín vespertino de Telecinco conducido por Frank Blanco y Verónica Dulanto. "Tenemos que hablar de Terelu porque nos está dejando grandes momentos. Ayer quiso jugar su gran baza que es la inteligencia, pero no pudo ser del todo", arrancaba el presentador del magacín.

"La obcecación de Terelu jugaba en su contra para terminar un puzzle y nos daba la risa en casa. Al final necesitó ayuda y Terelu se enfadó consigo misma", seguía explicando el conductor del programa. Por su parte, Kike Quintana, sobrino de Ana Rosa, daba también su opinión sobre la participación de la colaboradora: "Terelu me está sorprendiendo muchísimo. Pensaba que la que iba a irse era ella, la veo estupenda como si estuviera en un resort y spa".

Los colaboradores de 'Tardear'

"Allí vas más lento y tenéis que pensar la vida tan dura que ha tenido Terelu, llega allí y le parece fácil", señalaba Marta López. "No os está llamando la atención, esa Terelu con sentido del humor que nos está mostrando. Hablando de sus ronquidos... hacía tiempo que no veía esta parte tan divertida de Terelu", sentenciaba Frank Blanco sobre el paso por Honduras de la hija de María Teresa Campos.

"Creo que Terelu tiene una vis cómica que ya veíamos cuando trabajaba con su madre. Es una chica que sabe reírse de sí misma, viene de una mala experiencia y ahora dice: 'aquí estoy yo'", añadía también Mario Vaquerizo.

"Aparte de que nos estamos riendo mucho con Terelu, también les contó a sus compañeros lo que nunca había contado en público, es decir, cómo vivió sus dos cánceres. Un momento que nos emocionó a todos", recordaba Verónica Dulanto.

"Tuve un cáncer en la mama derecha con un nombre y un apellido. Y al año de acabar el tratamiento, casi me muero, porque me dicen que tengo otro en la otra mama y con otro nombre y otro apellido", contó con una entereza increíble la conocida colaboradora y presentadora de Mediaset.