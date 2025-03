Carmen Lomana señala sin dudar a Jordi Évole y le exige una entrevista: "Mi libro está liándola y este no lo lee"

Carmen Lomana siempre está de moda. La colaboradora de televisión ha publicado recientemente sus memorias tituladas Pasión por la vida. En este libro, la empresaria ofrece una mirada íntima a su vida, compartiendo experiencias personales y profesionales que abarcan desde su infancia hasta su etapa como figura pública.

Sin duda, la publicación de estas memorias ha hecho que Carmen Lomana conceda múltiples en los diferentes medios de comunicación. Hay que recordar que la socialité colabora de manera recurrente en Y ahora Sonsoles y Espejo Público, incluso el pasado viernes hizo su reaparición en Telecinco en el formato ¡De viernes!

Pero, por el momento, hay un espacio de la televisión nacional que se le complica a la conocida coleccionista de alta costura. El formato es un viejo conocido de laSexta que se centra en ofrecer las mejores entrevistas del panorama actual. El programa es Lo de Évole, presentado por el periodista Jordi Évole desde el año 2020.

En esta última temporada, Évole ha contado con varios rostros conocidos de la actualidad. De esta manera, Juan y Medio, Lolita Flores, Pepe Mujica, Eduard Fernández, Fernando Simón, Dani Martín, Gabriel Rufián o Mala Rodríguez ya han sido entrevistados por el presentador catalán.

De esta manera, la última emisión de Lo de Évole contó con la rapera Mala Rodríguez. Un programa que no pasó desapercibido para Carmen Lomana. Así, la colaboradora de Y ahora Sonsoles no dudó en comentar lo que opinaba en sus redes sociales.

"¿Qué podría hacer para que me entreviste Jordi Évole, se os ocurre alguna idea? Mi nuevo libro de memorias está ligándola pero este no lo lee. Ahora está entrevistando a una chica que es la primera vez que la veo", sentenciaba Lomana en la última interviú de Évole con la cantante de Jerez de la Frontera.

No es la primera vez que la empresaria admite que ve a Jordi Évole. "Me encantan sus entrevistas, yo no soy sectaria. Siempre le veo, a ella no la conocía", apuntaba, recientemente, en uno de sus tuits. Una de sus seguidores en la red social X, antiguo Twitter, le preguntaba: "¿Será que no interesas?".

"A él quizá no... pero hay más personas en España. Seguro que le daría buenísima entrevista", señalaba Carmen Lomana sobre la posibilidad de acudir a Lo de Évole para hablar de sus memorias.

Respecto a la última obra de Lomana, la obra abarca desde su infancia y juventud en ciudades como San Sebastián, Madrid y Londres, hasta su matrimonio con el diseñador industrial chileno Guillermo Capdevila, quien falleció trágicamente en 1999. Lomana también reflexiona sobre su incursión en el mundo de la moda y su evolución como figura pública en España.

Durante la promoción de sus memorias, Lomana ha compartido detalles inéditos de su vida, destacando momentos de pasión y resiliencia tras la pérdida de su esposo. Ha mencionado cómo, después de un período de duelo, recuperó las ganas de vivir y experimentar la vida plenamente. ​