Juan del Val, alto y claro sobre informar del vástago de Camilo Sesto: "No sé si deberíamos hablar de una persona enferma"

Una tarde dominical más, La Roca ha vuelto a abordar la actualidad informativa. En la sección dedicada a las celebridades, el programa conducido por Nuria Roca ha abordado la situación del vástago del mítico cantante Camilo Sesto. A finales de febrero, se supo que esta persona había sido detenida por tráfico de estupefacientes. Tras declarar que era “hija de Rocío Dúrcal”, su situación ha sido analizada por la mesa de debate.

Juan del Val se ha mostrado escéptico a la hora de conversar sobre la situación del vástago del desaparecido cantante. El escritor se hacía eco del desmentido de Carmen Morales sobre las palabras de la persona anteriormente conocida como Camilo Blanes, apodada Camilín y que ahora afirma sentirse “una mujer trans” y responde al nombre de Sheila Devil.

La primogénita de Rocío Dúrcal consideraba poco profesional buscar declaraciones de una persona que consumida por las drogas y que está enferma. “Lo que dice de mi madre… directamente, no hay que hacer caso de eso. Es una absurdez. Nos hemos querido mucho y es normal que, dentro de su cabeza, tenga algo así. Yo creo que es una enfermedad, está con un tema de drogas”, expresaba a un reportero de Europa Press.

“Entonces, no se le debería entrevistar”, concluía. Pilar Vidal compartía que la progenitora de Blanes, Lourdes Ornelas, estaría intentando ir a los tribunales para que la Justicia ordene su ingreso en un centro de desintoxicación y que, así, pueda recuperarse de sus adicciones.

“Lo que está intentando desde hace tiempo, llegando a los tribunales inclusive, es conseguir una curatela. Jurídicamente es lograr protección, tener una orden judicial que permita que Camilo ingrese en un centro de rehabilitación y pueda, realmente, curarse de esa enfermedad y salir de esa situación muy delicada”, contextualizaba Vidal. “El hecho de que gestione o no la fortuna, no tiene que ver. Se llegó a un acuerdo para que recibiese una asignación mensual”, añadía.

Juan del Val y Pilar Vidal en 'La Roca'.

Tras sus palabras, Juan del Val realizaba un ejercicio de autocrítica y consideraba que los medios de comunicación no deberían estar hablando sobre la situación de una persona enferma. “Me parece que ese es el debate. A mí me da igual [el tema de la herencia], lo siento mucho. Yo no sé si deberíamos hablar de una persona que tiene estos problemas”, reflexionaba.

“Entonces, efectivamente, no se le puede entrevistar para dar noticias. Y, después, estamos una persona completamente enferma. Con lo cual, sinceramente, que es ahí donde tenemos que poner el foco. […] No sé si los medios de comunicación tenemos que hablar de alguien enfermo. Debemos ponernos en el lugar de la familia”, continuaba.

“La familia está viendo a una persona en unas circunstancias de esta forma. Que se le vea en televisión, hace que esta situación esté expuesta y que todos, al final, hablemos, al tratarse de quién es [el vástago de Camilo Sesto]”, concluía.