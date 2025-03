El lamento de Elisabeth Reyes en ‘Pasapalabra’ por sus errores en las pruebas: “Estoy quedando fatal”

Manu Pascual y Rosa Rodríguez firmaron este jueves un nuevo empate en Pasapalabra, lo que suponía sus tablas número 17. Por ese motivo, hoy no ha habido un nuevo aspirante a concursante en la silla azul, y Roberto Leal ha comenzado el programa presentando directamente a los dos participantes, quienes llevan meses midiéndose tarde a tarde.

De momento, Manu lleva la friolera de 205 entregas consecutivas, en las que ha conseguido alcanzar 127.800 euros. Rosa, por su parte, lleva 75 tardes como concursante, y su hucha particular es de 33.000 euros.

Para ayudar a Rosa, Roberto Leal ha dado la bienvenida, una tarde más, al actor Rubén Sanz y a la modelo malagueña Elisabeth Reyes. Y les indicó que aquel invitado que haga mejor dato en la pista musical se llevaría el libro del programa.

Rubén Sanz, quien es conocido por series como Escenas de matrimonio, fue el primero en recibir el saludo del presentador sevillano. “Me he dado cuenta que ya aquí hay una cosa personal entre Juanma y yo, tenemos un pique personal, y yo venía a hacer un segundo más. Esto ya se ha puesto serio, Roberto, se ha puesto serio”, le reconocía a Leal, y lanzando así un dardo a Juanma López Iturriaga, que se encuentra en el equipo rival.

Y luego le tocó el turno a Elisabeth Reyes, gran veterana del formato, quien aseguró que en casa tiene tanto el libro como el juego del programa. “Yo he venido unas cuantas veces”, recordaba. “(Tengo) el libro sí, pero vaya, no me lo he leído mucho, porque mira tú” se lamentaba la que antaño fuese Miss España.

Roberto le indicaba que el libro es para “practicar y jugar”. “Cuando yo llegue a mi casa me lo voy a estudiar. Lo voy a plastificar, y lo voy a leer todos los días para la próxima vez que venga acertarlo absolutamente todo”, decía, dejando así claro que no estaba dando el desempeño que ella espera. “Bueno, hoy tienes la oportunidad de llevarte otro”, le animaba Roberto Leal. “Pero porque estoy quedando fatal”, insistía la malagueña, mientras que Roberto Leal le decía que no era nada.

María José Suárez, que estaba en el equipo de Manu, quiso destacar que tiene varios juegos de Pasapalabra, y que juega con su hijo y que hay vídeo de ello en redes. Y Juanma López Iturriaga, que completaba el cuadro de invitados, bromeó conque él tiene el libro de Pasapalabra en el coche, “porque nunca sabes cuándo lo vas a necesitar”.