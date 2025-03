Juan del Val carga contra Pedro Sánchez por su pacto migratorio con Puigdemont: "Su única línea roja es seguir en la Moncloa"

El Hormiguero lo ha vuelto a hacer. La visita de Millie Bobby Brown al programa de Pablo Motos, para promocionar la película Estado eléctrico, ha liderado el access prime time con un 14,3% de cuota y 1.896.000 espectadores. Tras su entrevista, el formato dio espacio a su habitual tertulia de actualidad de los jueves, con el polémico Juan del Val no dudando en cargar contra Pedro Sánchez y su pacto antinmigración con Carles Puigdemont.

El PSOE ha llegado a un acuerdo con Junts para la delegación de las competencias de inmigración a Cataluña. Una proposición de ley que ya ha sido catalogada como “racista y xenófoba” por parte de otros socios del Gobierno, como Podemos o por líderes autonómicos tanto del PP como del PSOE, como García-Page. “Que no me vengan con hipocresías”, soltaba el presidente de Castilla-La Mancha.

Ante esta situación, Juan del Val tiene claro cuáles son los límites del presidente del Gobierno. “Yo creo que las líneas rojas de Pedro Sánchez están más que clarísimas: seguir en la Moncloa. A partir de ahí, no hay absolutamente ninguna. Se dice, creo que con razón, que evidentemente, no puede haber pactos con Vox”, expresaba el autor de Bocabesada.

“A mí esto siempre me ha parecido un error. El PP no debería pactar con Vox. No entiendo ninguna diferencia en pactar nada con Junts. Tiene una ideología muy similar, si no es la misma. Y, dependiendo de la situación, no sé cuál de las dos es peor. Sobre todo, respecto a un tema que es crucial como la inmigración”, proseguía.

“Por supuesto, Page lo que viene a decir es lo que cualquier socialista clásico diría”, concluía Del Val. “Quiero recalcar que Page es de izquierdas”, apostillaba Pablo Motos. “Esto de que cualquiera te llame facha y ya se vale, pues no”, agregaba. “La igualdad es de izquierdas y están aprobando cosas que como que no…”, expresaba Cristina Pardo.

“Desde hace mucho tiempo, han hecho una cosa que les está saliendo muy bien y es bastante perversa. Es decir, si tú estás con Sánchez, eres de izquierdas. Es la simplificación y es lo más erróneo que puede haber. Pero si no estás con él, eres de derechas. Esto no se sostiene, pero aún hay gente que lo compra”, argumentaba el escritor.

“Decía antes Cristina [Pardo] que esta medida es bastante de derechas. Lo raro sería que un partido de derechas hiciera una medida de izquierdas”, opinaba Nuria Roca, refiriéndose a Junts. “De qué nos asombramos”, añadía. “Ya, pero el PSOE está diciendo que es de izquierdas”, replicaba Pardo. “Ya, pero el PSOE está haciendo esto como estrategia para tener unos votos. Ahora mismo, lo que hay sobre la mesa es una medida de derechas”, afirmaba rotundamente.

“Lo que nos debería asombrar a los de izquierdas y a los socialistas es que un partido como el PSOE acate una medida de derechas. ¿Cómo no va a sorprender?”, terminaba la presentadora de La Roca.