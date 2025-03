Ana Rosa, tras ver a Terelu Campos saltar del helicóptero de 'Supervivientes': "Nunca iría. No puedo con los bichos"

Se ha convertido en uno de los momentos televisivos de la semana: el salto de Terelu Campos del helicóptero de Supervivientes. La colaboradora tiene una misión especial: tiene la posibilidad de convertirse en concursante oficial del reality si logra sobrepasar los 21 días de permanencia de Carmen Borrego. Por supuesto, tanto su llegada a Cayos Cochinos como sus posteriores declaraciones han sido comentadas en el resto de programa de Telecinco, como El programa de Ana Rosa.

Ha sido en la sección de El Aperitivo, donde la presentadora como el resto de tertulianos han compartido sus impresiones sobre la irrupción de la madre de Alejandra Rubio en Honduras. Su salto en el helicóptero ha sido de lo más comentado en redes sociales, tanto buenas como malas reacciones. Aunque Ana Rosa aplaudía la valentía de su tertuliana de De viernes, también señalaba que ella “nunca” se atrevería a ir a Supervivientes.

“Ella es un personaje súper conocido. Ahora bien, yo no iría”, confesaba Quintana ante Jano Mecha, Cristina Cifuentes, Pilar Eyre y Estefanía Molina. Una revelación que provocaba que el resto de tertulianos confesase que tampoco se veían en una situación tan extrema. “A mí la humedad no me hace mucha gracia ni pasar frío tampoco”, compartía Molina.

Cifuentes le compartía a Ana Rosa Quintana que no cierre del todo la puerta a viajar a Honduras. “Nunca digas que de esta agua, no beberé”, advertía la expresidenta de la Comunidad de Madrid. “Vamos, te lo puedo firmar y jurarlo si quieres. No puedo con los bichos. Tú [Cristina] te atreves con todo, pero yo ni los bichos ni saltar en el helicóptero. ¡Que no!”, expresaba la presentadora.

“Queda grabado que Ana Rosa no quiere ir”, apostillaba Jano Mecha. “Yo tampoco iría, pero porque se me rizaría el pelo”, añadía Pilar Eyre. “Mira, también está eso. Tras el tratamiento, me comenzó a salir el pelo súper rizado, cuando no lo tenía así. Pues no”, agregaba Quintana.

Ana Rosa Quintana en 'El programa de AR'.

Por supuesto, en el magacín también se comentó el fenómeno viral en el que se ha convertido el salto de Terelu y los memes que ha provocado. “¡Cuánto juego nos va a dar Terelu!”, exclamaba Mecha. “Bueno, es que allí no hay arañas, sino elefantes, [los arácnidos] son gigantes”, opinaba Quintana.

“Sí, hay unas cucarachas muy grandes”, agregaba Cifuentes. “Bueno, también está lo de dormir encima de una esterilla y el suelo, lo veo incómodo”, opinaba Eyre. “A mí eso no importaría, creo que es peor dormir con gente que no conoces. Igual roncan”, compartía Quintana.

Tanto el salto de Terelu como de los concursantes de Supervivientes le han dado al reality un magnífico dato. El programa presentado por Jorge Javier Vázquez debutaba con un espectacular 22,7% de share y 1.477.000 seguidores, siendo líder del prime time del jueves 6 de marzo.