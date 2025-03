Vuelve a estallar todo por los aires en el reencuentro de 'La isla de las tentaciones': "Al menos admites los cuernos"

La presente edición de La isla de las tentaciones está a punto de culminar. Telecinco emitió este miércoles, 5 de marzo, las dos últimas hogueras finales. No obstante, la semana que viene ofrecerá el reencuentro de los concursantes y sus tentadores tres meses después de acabar la experiencia en República Dominicana.

Atendiendo al avance, al reality show que produce Cuarzo aún le queda algún que otro sorprendente giro. "Bienvenidos a La isla de las tentaciones tres meses después", se escucha decir a Sandra Barneda en la pieza. Acto seguido, a un exaltado Montoya gritar a Anita: "Pero, ¿qué tonterías son estas, cho...? Vamos a ver".

En el careo también estará presente Manuel, por cierto, con un 'look' poco discreto. El gaditano le reprocha a la novia de Montoya lo siguiente: "Si tienes sentimientos por él, ¿por qué te acuestas con conmigo?". Y es que Anita decidió abandonar el programa con él, pero este la rechazó. "Me has pegado la patada antes de tiempo", lamentó la joven.

En el cierre de las Tentaciones, aparecen Fran y Ana, pareja que decidió abandonar la aventura tras la primera hoguera de confrontación excepcional de la historia del formato. Ambos convinieron dejar de poner a prueba su amor en televisión. Sin embargo, el espectador descubrirá que Ana le fue infiel a Fran justo antes de participar.

Además, al parecer, Álvaro intentó "algo" con Bayan, según desvela Borja, al que llama "Judas". Ella, que se marchó de la isla sin Eros y de la mano de Rubén Torres, confiesa que se tatuó un tulipán por el soltero y que ahora está "en su mejor momento".

Queda la TRACA FINAL 💥😱 pic.twitter.com/NhHutjskCp — Mediaset España (@mediasetcom) March 5, 2025

Alba, autora del célebre "un c... en tu nuca", se despacha a gusto con Gerard, que reconoce que le fue desleal una noche de fiesta por Madrid. "Al menos has admitido los cuernos después de tres meses. Me alegro. Has madurado. 31 años tienes", le echa en cara la de Tomelloso a su novio.

Tadeo y Sthefany se presentan juntos a esta entrevista con Barneda, pero a sus tentadores, Simone y Mayeli, todavía les queda mucho que contar. Mayeli asegura: "A día de hoy vive conmigo y le amo". No será hasta el próximo lunes cuando la audiencia sepa de quién se trata esta nueva -o no- ilusión sentimental.

Andrea y Joel continúan con sus rifirrafes y el chico sentencia a uno de los tentadores: "Yo a los falsos y a los traidores no los saludo". El avance concluye de una manera desconcertante. Hasta ese momento, la presentadora no parecía haberse mojado demasiado, si bien una situación desencadenará su enfado. Así, Barneda explota: "¡Fuera, se acabó!".