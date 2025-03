Terelu Campos presume de “cuerpo escombro” en ‘Supervivientes’: “Hay que poner una dosis de realidad”

“Por favor. Pero, por favor, me pinchan y no me lo creo. Pero si está ahí, si todavía está Honduras”. Con esa frase, Jorge Javier Vázquez recibía a Terelu Campos en Supervivientes, reality al que ha ido como participante, que no como concursante (por ahora).

“Buenas noches, Jorge”, le respondía la comunicadora malagueña. “Muy buenas noches, Terelu. Pero por Dios, si llevamos 10 minutos de gala y todavía estás allí”, le lanzaba Jorge, dando a entender que abandonará pronto la aventura. “Fíjate. Y te puedo sorprender, hasta 12 minutos”, le devolvía la madre de Alejandra Rubio.

“Yo soy de los que he dicho: cuidado con Terelu, porque nos va a sorprender”, sentenciaba el presentador, y detallando que a lo largo de la noche contaría qué va a pasar con ella. Y es que no entra como concursante de pleno derecho, pero tampoco han explicado mucho más de su función. “De momento no eres concursante oficial de Supervivientes, entre otras cosas, porque si te presentaras seguro que ganarías y ya nos quedaríamos sin emoción”, bromeaba el de Badalona. “Sería tu ganadora y vas a quedar fatal”, confirmaba la participante del reality.

Para que no hubiese dudas, Jorge confirmó que la hermana de Carmen Borrego va a estar “como los demás”: “vas a estar pasando hambre, durmiendo en el suelo, rodeada de bichos, pescando para comer. ¿Tú hace mucho que no pescas, Terelu?”. “Y que no me pescan, no te digo”, le soltaba ella.

“Has ido al lugar ideal para encontrar el amor”, bromeaba el presentador. “Y además te voy a decir una cosa. Si alguien ya me quiere así con este cuerpo escombro, ya es para toda la vida”, sentenciaba la malagueña, sobre su propio físico.

Jorge le corregía: “No estamos viendo en ningún cuerpo escombro. Estamos viendo el cuerpo de una señora que a ver, que tiene muy buena pinta ahí, debajo de un arbolito”. “Siempre tiene que haber una primera vez en la vida. Siempre hay cuerpos maravillosos aquí en Supervivientes, atléticos, tanto mujeres como hombres. Hombre, hay que poner una dosis de realidad porque hay muchas mujeres como yo”, apuntaba la propia Terelu, ganándose el aplauso del público en el plató.

Terelu Campos en ‘Supervivientes’.

Tras recordar Jorge que no es un pecado cumplir años, y que peor es no cumplirlos, le pidió a Terelu que posase para que la cámara recogiese un paneo de pies a cabeza. Y ella incluso se quitó el pantalón, “total, si se me va a ver de todo dentro de nada”. “Cuidado, ojo, Terelu, no es concursante por ahora. Cerramos el micrófono”, terminaría diciendo Jorge.