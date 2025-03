Millie Bobby Brown, alto y claro desde ‘El Hormiguero’: “Las redes sociales pueden ser un entorno muy negativo”

Tras más de siete años sin visitar el programa, la actriz Millie Bobby Brown regresaba a El Hormiguero este jueves. Luciendo un estilo que recordaba a Pamela Anderson, según sus propias palabras, la joven intérprete traía nueva película de bajo del brazo: Estado eléctrico, que se estrena en Netflix el próximo 14 de marzo.

Milly explicó que Estado eléctrico “es una historia basada en unos años 90 alternativos”. Ella interpreta a Michelle, una chica huérfana que vive en un hogar de acogida. Le acompaña su padre de acogida, que no es demasiado agradable con ella, y acaba conociendo a un robot, que le dice que es su hermano, fallecido años atrás. “Estoy deseando que la veáis”, expresaba.

En la cinta trabaja junto a Chris Pratt, y sobre su compañero, Pablo Motos reconoció que es “una de las personas más flipante que he conocido”, y recordó la vez que estuvo cinco minutos sin parpadear en el programa. “Os unía vuestro amor con los animales”, introducía sobre Pratt.

Sobre Chris, Millie contó que ella tiene una granja en Estados Unidos, y que su compañero también, y que eso les hacía compartir experiencias. “Tiene mucho sentido del humor, me partía”, destaca también sobre la estrella de Hollywood.

De su experiencia en la película, Millie destacó cómo para el personaje del robot trabajaba con un actor, que recreaba el movimiento con CGI. “Es raro, pero estoy acostumbrada, porque ya lo he hecho antes”, apuntaba la invitada del programa.

Más adelante, Pablo Motos dejó la nueva película a un lado para hablar con Millie sobre redes sociales, preguntándole si le habían hecho sentirse insegura. “Las redes sociales pueden ser un entorno muy negativo, sobre todo para personas jóvenes”, sentenciaba la artista. “Para mi generación y las posteriores espero que sea un lugar seguro donde difundir amor, y no odio”, deseaba también.

Pablo siguió ahondando en el asunto, exponiendo cómo con 11 o 12 años se encontró críticas muy fuertes a raíz del éxito de Stranger Things. “No creo que la prensa, las redes sociales o los adultos en general deban difundir mensajes de odio a menores, a actores, actrices, pero tuve una red de apoyo y tuve suerte”, opinaba.

Próximamente, Netflix emitirá la última temporada de Stranger Things, y sobre ella Millie destacó que la despedida fue muy emotiva. “Ha sido muy emotivo. Me encantaba la serie, el equipo, el reparto, los creadores, Netflix. Me ha encantado formar parte de la serie, estaré siempre agradecida”. Eso sí, asegura que en su adiós solo lloró “un poco, pero por pena, no de alegría”.