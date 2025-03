Mario Vaquerizo, visiblemente afectado, confiesa cómo Nancys Rubias vivió su accidente: "Pensaban que había muerto"

Todo el mundo recuerda la aparatosa caída que Mario Vaquerizo sufrió durante una actuación en el Festival Horteralia en Cáceres. Eso sucedió el pasado mes de octubre y ocurrió mientras el cantante se encontraba en una plataforma giratoria, que provocó su caída desde una altura considerable.

Vaquerizo sufrió facturas en las vértebras 4 y 6, pérdida temporal de visión y fue hospitalizado en el Hospital Universitario de Cáceres. Durante su recuperación, Mario experimentó el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas, una condición neurológica que distorsiona la percepción visual y espacial, llevándolo a tener alucinaciones de objetos y criaturas fluorescentes. ​

A pesar de la gravedad del accidente, Mario ha mostrado una actitud positiva y ha retomado su carrera musical. El pasado miércoles, junto a su grupo Nancys Rubias, lanzó la canción Reset, que refleja su filosofía de vida tras el incidente y marca su regreso a los escenarios. En este sentido, el también marido de Alaska hablaba este jueves en el magacín Tardear.

Después de conversar, vía llamada en directo, con un grupo de amigas de Torelló (Barcelona) que triunfan en redes con su peculiar propuesta carnavalera 2.0 de Mario Vaquerizo, el propio artista recordaba el episodio: "Bibiana Fernández me llamaba y cómo no veía no contestaba al teléfono. Me decía que le daba muho coraje que emitieran una y otra vez la caída".

Por su parte, Manuel Díaz 'El Cordobés' le dedicaba unas bonitas palabras a su compañero de programa: "Como buen profesional que eres, te volverás a subir a un escenario". Justo seguido, desde Tardear iban a prepararle una sorpresa con la visita de Nancys Rubias para realizar una actuación en el plató.

En ese momento, un Mario Vaquerizo visiblemente afectado quiso dar un mensaje a sus compañeros de Nancys Rubias: "Han sido momentos muy duros que yo los trato con mucho sentido del humor y afortunadamente he tenido mucha suerte porque podría haber sido fatal".

"Al fin y al cabo, yo me caí y estuve cuatro minutos sin sentir nada pero esas tres personas de ahí estuvieron cuatro minutos pensando que me había muerto. Con lo cual esto va por las Nancys que las quiero con locura", explicaba muy emocionado el colaborador de Tardear.

Mario Vaquerizo, en 'Tardear'

No es la primera vez que Vaquerizo habla en televisión sobre este tema, este lunes en El Hormiguero hablaba así sobre cómo vivieron las Nancys su accidente el pasado mes de octubre en Cáceres: "Ellos pensaban que su amigo se había ido".

Juanpe, también conocido como Nancy Travesti dentro de la banda, reconoció que al principio estaba "incrédulo". Y que al verlo tirado sobre el suelo pensó: "esto no mola", aunque se tranquilizó al ver a Mario saltar "como un resorte" y levantarse en el camerino.

Mario Vaquerizo lidera desde 2004 Nancys Rubias, una banda de pop, glam y electrónica formada también por Marta Vaquerizo, Juan Pedro del Moral y Miguel Balanzategui. A lo largo de su trayectoria, han lanzado varios álbumes, incluyendo Nancys Rubias (2005), Gabba Gabba Nancys (2007), Una cita con Nancys Rubias (2009), Ahora o nunca (2011) y Marcianos Ye-yes (2017). Entre sus sencillos más destacados se encuentran Sálvame, Corazón de Hielo y Di que Sí. ​