Joaquín Prat no se muerde la lengua y señala a Terelu Campos: "La veo en muy baja forma para 'Supervivientes'"

Supervivientes arranca, por fin, este jueves en Telecinco. La edición de 2025 del popular reality de supervivencia extrema inicia un año más su emisiones en Honduras. Los espectadores de Mediaset podrán disfrutar en los próximos meses de las aventuras más intrépidas de los supervivientes elegidos en el casting final.

Álvaro Muñoz Escassi, Makoke, Pelayo Díaz, Beatriz Rico, Damián Quintero o Gala Caldirola son algunos de los famosos que se embarcan en este nuevo reality show que liderará Jorge Javier Vázquez y Laura Madrueño.

Más allá de esos rostros, hay un personaje que destaca por encima del resto. Terelu Campos ya está en Honduras y formará parte de Supervivientes 2025. Por el momento, se desconoce si realmente Terelu será concusante de pleno derecho y la incógnita seguirá abierta hasta este jueves a las 22.00 horas. Todo apunta que la colaboradora tendrá una "misión especial" dentro del programa.

Diferentes han sido las opiniones vertidas sobre la presencia de la colaboradora y presentadora en los Cayos Cochinos. De esta manera, su hija Alejandra Rubio hablaba sobre su posible participación: "No me busquéis líos, vamos a tener la fiesta en paz. Me parece bien, es su vida y ella decide. No entro ahí, para nada. A mí me lo dijo, un día en casa, y me sorprendió. No me lo consultó, le dije que me parecía muy arriesgado".

Por otro lado, el mediático tertuliano Alessandro Lequio no dudó en opinar sobre Terelu Campos y le dedicó unas tajantes palabras: "Todos conocemos su lista de enfermedades y ningún médico le recomendaría ir a Supervivientes. Me parece que es una imprudencia". Este jueves en Vamos a ver, iba a ser Joaquín Prat el que se pronunciaría sobre este candente tema en los platós de Telecinco.

"Ojalá me equivoque, veo a Terelu en muy baja forma. Creo que va a durar menos que un merengue en la puerta de un colegio. Menos incluso que Carmen", apuntaba directamente el presentador de Vamos a ver sobre la colaboradora de ¡De Viernes! e hija de María Teresa Campos.

En este sentido, el periodista Antonio Rossi señalaba: "Va a ir a hacer una misión especial, a lo mejor dura unas semanas o un mes. No lo sé, vamos a ver qué va a hacer". Adriana Dorronsoro compartía también las palabras de Prat: "Está en baja forma y además tiene muchísimos miedos, eso es lo que es peor".

"Tiene un problema, quiere mantener siempre la rigurosidad absoluta y es ficticio", añadía también Antonio Rossi sobre la personalidad de Terelu Campos. Por otra parte, Alessandro Lequio no iba a tardar en dar su particular punto de vista del asunto: "Hombre, vas a facturar. Ponle una sonrisa a la vida. Yo prefiero a la Terelu celebrando las copas del Real Madrid con el mayor de los copones. Ahí, si es divertida pero no ahí de esta manera con esa cara de Bulldog enfadada".