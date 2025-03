"He cometido muchos errores": la confesión de Joaquín en 'El Capitán en América' en plena tormenta con Claudia Bavel

El viaje de Joaquín Sánchez y compañía por Estados Unidos ha llegado a su fin. Este miércoles, 5 de marzo, Antena 3 emitió el colofón de El Capitán en América, un cierre en el que el que fue futbolista del Real Betis celebró su cumpleaños número 43.

Pero, antes, tocaba hacer un pequeño balance de estos 43 años que cumplía el exdeportista. Así, la entrega de este miércoles arrancaba con él tumbado en el sofá del psicólogo, realizando profundas reflexiones sobre el paso del tiempo y la familia.

"¿Te ilusiona cumplir años o te da miedo hacerte mayor?", le preguntaban al rostro de Atresmedia. "No, no me da miedo hacerme mayor. Al revés, cumplir años es vida y es experiencia", reconocía, y el profesional se interesaba por los "mayores aciertos" de Sánchez hasta ahora.

"¿Mis mayores aciertos? Buena pregunta. Como todo en la vida, creo que al final lo más importante es la familia. Tengo una familia muy bonita, muy cariñosa. Compartimos muchas cosas. En eso sí he acertado", explicó el bético, que también asumía "errores".

"Muchísimos. He cometido muchísimos errores. La vida también va de eso, de equivocarte y seguir adelante", señaló Joaquín. La conversación con este psicólogo concluía con una clara pregunta: "¿Qué esperas de este cumpleaños?". "Pues no espero mucho, me voy a conformar con estar con ellas", respondió.

Jennifer López se presenta en el cumpleaños de Joaquín Sánchez. Atresmedia Televisión

"En un sitio diferente, de una manera diferente, pero cumplir un año más al lado de mi mujer y mis hijas", contestó Sánchez, sin tener ni idea del tremendo 'troleo' que le tenían preparado su mujer y sus dos hijas. Y es que durante la comida de cumpleaños del sevillano, sin previo aviso, se presentaba 'Jennifer López'.

La jugarreta de su mujer

Más bien, acudía a la celebración la doble de la artista. "¡Te la comiste, papá!", bromeó la actriz. Tras las cámaras, Joaquín confesaba que hubiera preferido que no le "hubieran dicho la verdad": "Es que me la hubiera comido entera". "¿Te llaman mucho para estas cosas?", quiso saber, en tono jocoso, el andaluz.

El Capitán en América se despidió con su segundo mejor dato de la temporada, un 13,6% de cuota de pantalla y 1.076.000 espectadores, según datos de la consultora Dos30'. Y, aunque el formato de Proamagna se grabó en verano, la casualidad ha querido que Antena 3 lo emita en mitad de la huracán mediático en el que está envuelto el matrimonio.

La modelo Claudia Bavel sacó a la luz unos mensajes íntimos con Joaquín Sánchez que han destado rumores de infidelidad. Susana Saborido y su marido ya han tomado cartas en el asunto, haciendo llegar a los medios un comunicado en el que afirman que "emprenderán acciones legales contra todas aquellas personas que han difundido circunstancias atinentes a la vida privada" de la pareja.