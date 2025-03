Sandra Barneda y el fenómeno de 'La isla de las tentaciones': "Ojalá me llame Whoopi Goldberg para ir a su programa"

Esta semana, los espectadores podrán ver a Sandra Barneda hasta en tres prime time de Telecinco. A las dos entregas -lunes y miércoles- de una casi finiquitada La isla de las tentaciones 8, hay que sumar la aventura que empieza ahora la catalana: una nueva edición de Supervivientes. El domingo, 9 de marzo, se pone al frente de Conexión Honduras un año más.

Antes de que dé comienzo el programa de supervivencia, la presentadora se confiesa con BLUPER tras volver a poner al canal de Fuencarral en el mapa: "La isla de las tentaciones es mi reality fetiche por muchas razones, pero, por concursar, concursaría en Supervivientes. No pondría en riesgo a mi pareja, me pondría en riesgo yo".

Ni siquiera la propia conductora esperaba que la octava edición de las Tentaciones supusiese tal éxito para una cadena necesitada de alegrías en audiencias. El formato viene de hacer este lunes su máximo de temporada: un espectacular 22% de cuota de pantalla y 1.745.000 espectadores de media.

El fenómeno Montoya es el que ha ayudado a viralizar esta temporada, traspasando fronteras, hasta el punto que rostros de la televisión norteamericana como Whoopie Goldberg hablen del espacio de telerrealidad producido por Cuarzo.

"No, no me ha llamado Whoopie Goldberg. Ojalá ir a The View [el programa que presenta la actriz en la ABC]", bromea Barneda, que asegura que "esto es un premio para una formato que empezó muy pequeño y se hizo grande": "Y yo no soy nada de premios, pero es un formato que es muy difícil de hacer".

Sandra Barneda, presentadora de 'La isla de las tentaciones'. Mediaset España

"No sabéis cómo corren los cámaras para hacer esos planos, lo hacen bonito. Era impensable que una octava edición de un reality se convirtiera en viral y global", explica Sandra, desvelando que amigos hasta de México le han mencionado su célebre "Montoya, por favor".

"Estoy muy sorprendida, agradecida. Yo sigo siendo la misma. No es un éxito mío, de verdad, es de todo el equipo. Se graba de manera muy intensa", afirma Barneda, poniendo el foco en que "en Estados Unidos va a volver a hacerse La isla" gracias a su impacto en nuestro país.

Y ahora... 'Supervivientes'

Y de República Dominicana viajamos a Honduras. Como en 2024, Sandra Barneda será presentadora de Conexión Honduras cada domingo. Supervivientes 2025 arranca este jueves, 6 de marzo, con novedades en la mecánica y un misterioso "enigma" que cambiará el rumbo del concurso para todo el casting.

"Supervivientes es un reality en el que nunca sabes con quién aciertas. La persona que ves más fuerte físicamente es la que mentalmente antes se deshincha", reconoce Barneda. Además, señala a Pelayo Díaz como "el más polémico" por sus declaraciones previas y a Álvaro Muñoz Escassi como el participante sobre el que pesan más las expectativas. El jinete abandonó el programa en 2009 por una lesión.

Sandra Barneda presentará 'Supervivientes: Conexión Honduras' cada domingo. Mediaset España

Enfrentamientos habrá, a buen seguro, en los Cayos Cochinos. Este periódico se interesa por saber qué sucedería si la cosa se va de madre, como ocurrió el año pasado con Ángel Cristo Junior y Arantxa del Sol. "Estoy convencidísima de que el reality mejora en eso edición tras edición", subraya la presentadora dominical de Supervivientes sobre de los protocolos que se ponen en marcha en este tipo de situaciones.

La catalana revela además que vivió aquella agresión "con mucho nervio": "Según me voy haciendo mayor, me gusta más la mediación que el conflicto. El conflicto lo llevo peor. Soy profesional y digo: 'A nivel espectáculo, que guay'. Es como cuando escribes una novela, que no hay novela si no hay conflicto. Pero cuando tienes que reaccionar en directo, darle las palabras adecuadas, se vive con nervio".

Por último, Sandra se moja sobre Terelu Campos. Pero no sobre esa "misión especial" que desempeñará la hija de María Teresa en Honduras, de la que parece que no habrá información hasta el mismo jueves. "Estoy preocupada, no sé cómo lo va a pasar. Solo espero que supere en días a su hermana. Me parece fantástico que esté ahí, nos va a dar mucho juego. Ella en redes es un meme continuo".