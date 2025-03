Rosa Valenty, a lágrima viva al recordar en 'Y ahora Sonsoles' su relación con Felipe Campuzano: "Me falló"

Rosa Valenty se sentaba una vez más en Y ahora Sonsoles. La última ocasión fue en diciembre de 2024 para recordar el acoso sexual que vivió durante toda su carrera. Pero la tarde de este miércoles, 5 de marzo, lo haría para hablar de un tema en particular: su relación con Felipe Campuzano.

Tan solo ayer, desde el programa compartían el fallecimiento del pianista y compositor de temas como Amigo Conductor, A mi novio no le gusta la minifalda o Achilipú. Aunque se desconoce la causa de su muerte, de acuerdo a los servicios de emergencia, no presentaba signos de violencia.

La vedette y el gaditano mantuvieron una relación de cuatro años. Ambos se conocieron en los años 80, cuando se estaban separando de sus respectivas parejas. Felipe Campuzano convirtió a Rosa Valenty en su musa y le compuso temas como Parque de María Luisa.

Aunque el amor en su relación era indiscutible, surgieron momentos de infidelidad. "Me falló, lloré mucho. Me sentí traicionada porque me engañó y porque fui una tía maravillosa con él", relataba la vedette al enterarse de las infidelidades del compositor.

"Hacer daño solo por hacer daño no sirve para nada. Yo le di algo que me había regalado y por eso él siempre ha tenido palabras bonitas hacia mi persona", puntualizó. Y añadió: "Yo creo que le di magia porque creo que fui generosa como cuando él lo fue conmigo cuando me compuso El parque de María Luisa".

Tras esto, la vedette recordó una de las últimas conversaciones con el gaditano, en la cual, el compositor le confesaba que "Si me necesitas para algo, lo que sea, aquí estoy". A Felipe Campuzano también se le recuerda por su lengua afilada. En diversas ocasiones castigó con sus palabras a Encarna Sánchez, al Fary o a Jesús Gil.

"Yo a ese Felipe no lo conozco. Creo que a veces en la vida uno tiene que aprender a callar. Hay cosas que no tendrían que haberse dicho", confesó entonces la vedette al recordar esta etapa del pianista.

Conversación entre el compositor y la vedette. Montaje.

La entrevista siguió su rumbo y desde el programa compartieron una conversación más, situación que hizo que la vedette rompiera a llorar. "Te sigo queriendo como el primer día. Me tendrás siempre", decía uno de los mensajes más íntimos. Al leer esto, con lágrimas en los ojos, Rosa Valenty expresó el verdadero objetivo de su visita a Y ahora Sonsoles.

"Yo he venido a hacerle un homenaje. A veces se piensa algo de una persona, pero dentro de ella hay una persona cariñosa y dulce", dijo. "Yo te agradezco que vengas con nosotros. Estás en tu casa siempre, acuérdate", puntualizó finalmente Sonsoles Ónega.