Marc Giró rechaza presentar el nuevo 'Sálvame' en las tardes de La 1: los motivos por los que ha tomado esta decisión

La llegada del 'universo Sálvame' a las tardes de TVE está a punto de caramelo. A la espera de que la Corporación haga oficial un secreto a voces en el sector, lo que sí se ha confirmado es que Marc Giró no será el presentador de este "contenedor de entretenimiento" que estará producido por la compañía del extinto programa de Telecinco, ahora rebautizada como La Osa.

"He dicho que no a las tardes de La 1 de TVE porque priorizo RAC1", dijo rotundo el comunicador catalán en una entrevista concedida a Comunicacio21. El presentador de Late Xou confirma así que recibió una oferta de la cadena pública para liderar sus tardes y convertirse en su Jorge Javier, una información que se filtró hace unas fechas.

Giró explica que ha rechazado la propuesta que se le hizo desde Prado del Rey porque le resultaría imposible compaginarlo con los dos programas que presenta. Como saben, Giró conduce semanalmente Late Xou —saltó de La 2 a La 1— el espacio de RAC1 Vóste primer, de lunes a viernes de 13:00 a 14:00.

En la mencionada entrevista, que se publicará de forma íntegra en el próximo número de su edición en papel, Marc Giró hace referencia a los rumores que dicen que no va a continuar en la radio la próxima temporada.

"Priorizo RAC1 y quiero continuar en RAC1", aseveró. "A mí no me consta que la próxima temporada no vaya a continuar, pregunten a dirección".

Marc Giró recibió a Mario Vaquerizo en 'Late Xou' que La 1 emitió este lunes.

Como apuntamos en BLUPER en su momento, no es extraño que RTVE haya pensado en el showman catalán para pilotar la que será la gran apuesta para el último tramo de la temporada. La directiva sabe que es un valor emergente de la televisión pública tras su buen hacer con Late Xou.

Sin embargo, que Giró empezara a hacer un programa diario hubiese implicado un cambio drástico en su vida personal, pues le obligaría a mudarse a vivir a Madrid. Y esto es algo que, al menos por el momento, no contempla.

La renovación de las tardes de La 1 es la primera operación de calado de la nueva etapa de José Pablo López como Presidente de RTVE, tras fichar a Sergio Calderón como director de TVE. Este último viene procedente de Fabricantes Studio, la productora de Ni que fuéramos y que dirigen Óscar Cornejo y Adrián Madrid.

Tras el bloque de ficción diaria compuesto por La Promesa y Valle Salvaje, el nuevo Sálvame rivalizará contra Y ahora de Sonsoles y El diario de Jorge, la actual oferta de Antena 3 y Telecinco en las tardes.