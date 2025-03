Gonzalo Miró, alto y claro sobre si se pondría pelo: "No cambiaría mi calvicie por nada del mundo"

Gonzalo Miró ha reivindicado la belleza de la calvicie. Desde Espejo Público, se estaba abordando una de las noticias de la semana, relacionada con los peligros de un fármaco que busca luchar contra la alopecia. El programa mostraba una imagen del tertuliano antes de la caída de su cabello. Ni corto ni perezoso, el ahijado de Felipe González señaló preferir su actual alopecia que la época en la que utilizaba el peine.

Miró se mostraba orgulloso de su propio cuerpo. Todo comenzaba con una pregunta personal de Miquel Valls al ex de Malú. El copresentador mostraba dos imágenes de la antigua pareja de Amaia Montero. Una era actual, con el hijo de la directora de El crimen de Cuenca y El perro del hortelano posando en un photocall. La otra era también con Miró asistiendo a un evento, pero años atrás.

La diferencia, más allá de la juventud, era que el tertuliano aparecía con pelo. Valls le preguntaba a Miró qué foto le gustaba más. El también ex de Eugenia Martínez de Irujo respondía que no tenía duda: la de la derecha. “Me suelo gustar mucho más a la izquierda, pero en este caso, más sin pelo que con pelo”, confesaba.

El colaborador recordaba que llegó a tener el pelo muy largo, al más puro estilo de estrella de rock. “Habéis cogido una foto poco adecuada porque yo he tenido el pelo más largo que Ángel Antonio [Herrera]. Puestos a comparar, habría alguna con el pelo más largo”, comentaba en tono irónico.

Valls le preguntaba a Miró si echaba de menos su pelo. “Cero. No cambiaría mi calvicie por nada del mundo”, divulgaba con tono orgulloso. El tertuliano admitía así no echar de menos esa melena que llegó a tener, así como también señalaba que no recurrió a tratamientos para evitar la caída del cabello.

Gonzalo Miró en 'Espejo Público'.

“Nunca he tomado […] Yo nunca he querido afrontar las consecuencias de los efectos secundarios que producen esos medicamentos. Me he negado”, expresaba, aunque reconociendo que tenía amigos que sí habían recurrido a ello y que no lo consideraba como algo negativo el querer evitar la calvicie.

Aunque el tono era ligero, era una manera de abordar un tema mucho más serio. Susanna Griso mostraba hasta ocho páginas de contraindicaciones de un fármaco que se utiliza para combatir la alopecia: Finasteride. El motivo por el que se abordaba este medicamento por una trágica noticia.

Gonzalo Miró, sobre su alopecia: "No cambiaría mi calvicie por nada del mundo. Me he negado a tomar fármacos" pic.twitter.com/V2VlmpnJO9 — TVMASPI (@sebas_maspons) March 4, 2025

A inicios de esta semana, se revelaba que el pasado 4 de febrero, un varón de 46 años se quitó la vida lanzándose de la azotea de un edificio en el Paseo de la Castellana de Madrid. El hombre dejó una carta en la que revelaba sufrir una depresión que le había causado este tratamiento contra la calvicie. Tras conocerse esta noticia, ha surgido un serio debate sobre los riesgos de este medicamento.