Belén Esteban desvela que le propusieron ir a ‘Supervivientes’: “Se dieron cuenta de que no podía”

La participación de Terelu Campos en Supervivientes deja multitud de dudas en el aire. La hermana de Carmen Borrego (quien fue concursante el año anterior) tuvo que superar un cáncer hace unos años que le dejó secuelas físicas. Y así, en los últimos días se ha mencionado, por ejemplo, que no le puede dar mucho el sol, o que no tiene mucha fuerza en los brazos, hasta el punto de que coger una carga pesada es para ella una tarea imposible.

Así, se desconoce no solo el papel que Terelu jugará en Honduras, sino también si podrá llevar a cabo alguna de las pruebas con sus compañeros, o si tendrá cuidados especiales.

En Ni que fuéramos Shhh se estaba debatiendo esta cuestión, y María Patiño llegó al pensamiento de que “en las mismas condiciones (que el resto de concursantes) no puede ir, porque ella viaja sola”. Y es que mientras que los robinsones confirmados (y algunos que se mantenían secretos) viajaron ya al otro lado del charco la pasada semana, Terelu no se fue con ellos.

“Y tiene unas limitaciones, y la organización no se la va a jugar. Estamos hablando de una persona que tiene unas circunstancias, que no dependen de ella, y la van a cuidar. Porque si no la cuidan el problema gordo que tiene la organización es de órdago”, seguía exponiendo Patiño, en referencia a Terelu.

Belén Esteban tomaba entonces la palabra. “Me voy a poner de ejemplo. Llevar a una persona diabética (a Supervivientes). A mí cuando me lo propusieron, hace mogollón de años, se dieron cuenta de que no podía”. “Terelu tiene por sus operaciones, y ella es muy consciente de lo que tiene, y es muy responsable para eso. Pero es como si a una persona diabética la mandas allí sin insulina, sin bomba, no puede comer”, añadía Belén.

Sin entrar en detalles, Belén Esteban podría estar hablando del año 2015. Entonces se habló incluso en Sálvame de la posibilidad de que La Patrona fuese a Supervivientes, no como concursante, pero sí para pasar algo de tiempo en la isla, en el tramo final de la aventura.

“Después de todo lo que hemos vivido ahora veo que se marcha otra vez… No nos dio bastante con GH VIP que ahora se marcha a Supervivientes”, le llegó a decir Kiko Hernández en pleno directo, en junio de ese 2015. Belén solo tuvo a bien responder: “No puedo decir nada todavía y lo que sea será”. “Cuando lo tenga claro ya lo diré, hay que hablar mucho, no es una cosa decisiva”, explicaba también, a la vez que se mostraba dispuesta incluso a saltar del helicóptero.