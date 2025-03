Xavier Sardá, sobre la ausencia de Karla Sofía Gascón en la alfombra roja de los Oscar: "Facha, pero actriz"

Este lunes, 3 de marzo, Tardear dedicó parte del programa a repasar los momentos más destacados de los Oscar 2025. Fue una gala marcada por el hecho de que Demi Moore no fuese premiada con la estatuilla de mejor actriz por La Sustancia o la presencia de Karla Sofía Gascón, en el foco de la polémica desde hace meses.

Para abordar el tema, el programa de Telecinco contó con rostros como Antonio Albert, habitual colaborador de Ni que fuéramos Shhh, y con José Perea, estilista que intentó replicar el vestido "de la venganza" que llevó a la ceremonia la protagonista de Emilia Pérez. Vestido que, por cierto, no lució en la alfombra roja de los galardones que entrega la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas estadounidense.

Y es que Gascón prefirió no posar frente a los medios para evitar preguntas sobre los polémicos tuits que publicó en 2020. Mensajes de corte racista y xenófobo que salieron a la luz tras el estreno de la cinta, indefendibles por parte de sus propios compañeros de elenco, como Zoe Saldaña.

"No pasó por la alfombra roja, ¿eh?", señalo Frank Blanco, tras la emisión de un vídeo sobre la artista madrileña. "No sé por qué, no lo comprendo", lamentó Xavier Sardá, a quien Mónica Hoyos pidió que explicase "su teoría" sobre Karla Sofía. Y allá que fue el tertuliano del formato de Unicorn Content.

"Independientemente de sus criterios políticos sociales, de haberse metido con los musulmanes, de consideras a los independentistas unos 'filonazis', cosa que yo he escrito toda la vida contra los independentistas pero razonando, tiene derecho a ser actriz", aseveró Sardá.

Xavier Sardá opina sobre Karla Sofía Gascón en 'Tardear'. Mediaset España

En ese momento, Verónica Dulanto paraba el discurso de Xavier Sardá para avisarle de que Marta López, 'conejillo de indias' para lucir el vestido "de la venganza", ya estaba con el atuendo preparado. "¡Que no me provoquen, entonces! Pero ella tiene derecho a ser actriz. Facha, pero actriz", sentenció el comunicador catalán.

"Es que no tiene nada que ver, evidentemente. Al final, estamos hablando de una actriz que tiene todo el derecho a que su actuación sea maravillosa y optar a los Oscar. Y no por cómo sea como persona y sus tuits personales sean los que sean, ella no pueda optar a una estatuilla", razonó Hoyos. Cristina Tárrega intentó aportar su opinión, pero no hubo tiempo para más: el presentador de Tardear dio paso a publicidad