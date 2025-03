Sonsoles Ónega, en shock tras escuchar la confesión más sincera de Carmen Lomana: "¡No me digas eso!"

Y ahora Sonsoles ha demostrado una vez más ser un programa apegado a la última hora. El fallecimiento del pianista gaditano Felipe Campuzano o la entrevista más reciente de Mario Vaquerizo fueron algunos de los temas que se tocaron durante la emisión de este martes, 4 de marzo.

Como es costumbre, cada uno de los colaboradores da su opinión sobre la información e incluso aportan ciertos detalles para complementar el tema. Sin embargo, en el programa de hoy, tras comentar la última entrevista de Mario Vaquerizo, donde habló públicamente sobre la depresión, surgió una confesión de una colaboradora que dejó a todos sorprendidos en plató.

"A mí me pasó con el libro. Me preguntan tantas cosas que nunca hubiera contado y nadie se puede imaginar la depresión tan espantosa que tuve. En un momento dado te preguntan, saltas, y a veces me arrepiento", decía abiertamente Carmen Lomana ante la atenta mirada de Sonsoles Ónega, quien se quedó sin palabras al escuchar tal confesión.

"No me digas eso", respondió entonces la presentadora. La periodista contestó con una petición muy particular: "Por favor, cuando veáis que no os levantáis de la cama, que no podéis estar de pie, que el dolor es tan profundo, ir al médico. Yo pensaba disparates hasta que me di cuenta de que estaba tocando fondo".

Carmen Lomana no se detuvo. El comentar esta etapa de su vida le llevó a una declaración que hizo en una entrevista hace algunos días, en donde señalaba que tras quedarse viuda "no me suicidé por estética".

"Me han criticado mucho, pero no voy a pasarme la vida justificándome. Se creen que soy una tonta y frívola. La frivolidad forma parte de la inteligencia", señaló la tertuliana. La presentadora no dudó en indagar un poco más de aquella etapa de Lomana. "Yo de repente me vi que estaba tocando fondo, pero nunca lo he contado mucho. Lo superas cuando estás con medicación, pero lo difícil es quitártelas", añadió la colaboradora.

"La ansiedad que tenía Mario, pues la tenía yo, y por eso me fui a un convento", continuaba diciendo Carmen Lomana, quien detalló aquella etapa de su vida. "Yo me reinventé, tenía dos vidas. (...) Busqué consuelo en un convento y la madre superiora me dijo que no tenía vocación, que estaba rota", confesó la periodista.

"Lo mejor que puedo hacer es disfrutar la vida y ser feliz en cada momento. Cada día doy gracias a la vida", dijo reflexionando de la etapa en la que se encuentra ahora mismo Carmen Lomana. Sonsoles Ónega no se contuvo y añadió: "Gracias por la confianza de contarnos todo esto, no lo tenía previsto. Nos ha dado mucha paz", contestó la presentadora, dando así por finalizado el tema en Y ahora Sonsoles.