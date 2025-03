Un soltero de 'First Dates' de 78 años se emociona y rompe a llorar con su cita: "¡Desde cuándo no me daban un beso!"

Una noche más el restaurante de First Dates volvía a abrir sus puertas en Cuatro. El programa liderado por Carlos Sobera tiene una mecánica muy sencilla: dos desconocidos tienen una cita a ciegas, mientras son grabados por diferentes cámaras. Al final, deciden si quieren tener una segunda cita o no.

De esta manera, desde el año 2016 este dating show se ha coronado como el más exitoso de la pequeña pantalla. Durante cada programa se emiten entre 4 y 5 citas, que duran entre 10 y 15 minutos en pantalla. Aunque hay muchas citas que no despiertan gran interés, siempre hay momentos para la diversión y las polémicas entre los protagonistas de la cena.

De esta manera, el protagonista de este martes en First Dates iba a ser Diego de 78 años. Un soltero jubilado de Huelva que había sido contable y que se definía así: "Soy rociero, de la Hermandad del Inmigrante de Huelva, y todo lo que sea flamenco me encanta. Siempre voy arreglado, siempre".

Diego iba a conocer a su cita que le esperaba en el interior del restaurante. Se trataba de María Teresa de 81 años que venía de Benalmádena (Málaga) y es modista jubilada. "Yo me siento joven, la edad es un número", decía en su presentación.

En primer lugar, Carlos Sobera le preguntaba cuáles eran sus orígenes y María le explicaría detalladamente al presentador del programa: "Mi padre se enamoró y nos fuimos mi hermano y yo a Alemania. He estado allí 45 años y también me casé. Llevo 23 años sola y ahora me voy hartando de esta monotonía".

María Teresa, en 'First Dates'

"¿Qué es lo primero en lo que te fijas en un hombre?", le preguntaba Sobera. "En los zapatos, si son bonitos es que tiene buen gusto", respondía María, minutos antes de conocer a la que iba a ser su cita, Diego de Huelva.

Así, ambos deconocidos se conocían en la barra del restaurante de First Dates e intercambian sus primeras palabras. Por su parte, Diego le explicaba: "He tenido, por desgracia, tres divorcios". "Pues yo, dos", respondía también María.

Diego, en 'First Dates'

"Qué buena impresión, además rubita como yo la quería. Más bajita que yo, con carnecitas... Porque a mí no me gustan los huesos", explicaba Diego ante la camara. Por su parte, María también le dedicaba unas bonitas palabras a su cita: "Me ha gustado este hombre. Es de Huelva y se le ve buena persona. Vamos a probarlo, a ver lo que sale".

Durante la cena se vio una química palpable entre ambos. Por eso, Diego se expresaba así sobre sus primeras sensaciones: "Yo creo que una de las cosas donde coincidimos es que ella está pasando lo mismo que yo, la soledad". "Si ella quiere, hoy mismo, que me la lleve a mi casa, me la llevo a mi casa", confesaba un caballeroso Diego ante la cámara.

Diego y María Teresa durante su cita en 'First Dates'

Después de una entretenida cena, Diego y María Teresa se fueron al reservado que First Dates tiene preparado para después de terminar la cena en el restaurante. Allí, juntos disfrutaron de un apasionado baile al son de un copla andaluza. "Me ha gustado el hombre. Tiene varias cualidades que van con las mías", señalaba María Teresa sobre su cita.

Tras terminar de bailar, ambos se fundían en un cariñoso piquito. "Uy, qué regalito me has dado. ¡Dios mío, desde cuándo no me daban a mí un beso!", le decía, muy emocionado y entre lágrimas, Diego a su cita.

Diego y María Teresa, en 'First Dates'

"Eres buena persona, te estoy viendo y me gustas de verdad", le correspondía ella. "No llores, ya verás como vamos a hacer algo nosotros dos", añadía también. Finalmente, ambos se intercambian teléfonos y no hacía falta nada más que decir. Todo parecía indicar que el amor en First Dates había vuelto a triunfar.