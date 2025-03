María Patiño interrumpe ‘Ni que fuéramos Shhh’ y se va del plató tras la discusión de dos colaboradores

En Ni que fuéramos Shhh se ha comentado esta tarde el comunicado que Jesulín de Ubrique y María José Campanario han lanzado por el 18 cumpleaños de su hijo Alejandro. Un escrito en el que piden que no despixelen la cara del joven, ni que se le hagan fotos para que pueda seguir siendo anónimo como hasta ahora.

Tras escuchar el comunicado, Gonzalo Vázquez le preguntó a Belén Esteban: “¿Te parece bien?”. “A mí qué me preguntas”, le respondía su compañera. “Te pregunto, porque me acuerdo de que en un programa cerca de Navidad habías contado que para algunas personas había hijos de primera...”, comenzaba a exponer el argentino, que fue frenado en seco por Belén.

“Gonzalo, basta ¿vale? Basta”, pedía. El periodista seguía hablando de hijos, cuando Esteban sentenció: “Tampoco de la mía se habla. Que es anónima, porque un juez se lo dijo”.

Todo parecía haber sido un pequeño roce sin más, pero la cosa fue a más en los minutos siguientes. Y tras ver un bloque dedicado a la cantante Nia, se vio cómo Gonzalo y Belén estaban enzarzados en una pequeña discusión. “Yo no tuve nada que ver. Es la primera vez en directo, y ni siquiera hice referencia a tu hija. Hice una pregunta objetiva”, se justificaba el argentino.

María Patiño salía en defensa de Gonzalo: “Siendo objetiva, no creo que haya hecho una referencia concreta, sino una pregunta lógica”. Pero comprendía la actitud de Belén, porque “ella querría reventar y no puede”.

Gonzalo seguía ofreciendo su versión, sin entender el enfado de Belén: “Estoy sentado al lado de ella, recordando lo que ella dijo en la época de Navidad, de que hay hijos de primera y de segunda”. Y añadía que en ningún momento hizo juicios de valor, ni que habló de Andrea Janeiro. Que solo han hablado fuera de cámara por el tema de los incendios de Los Ángeles.

Belén entonces se quitó el micrófono y se levantó. Le preguntaron qué pasaba, y ella respondió que nada, pero salió del plató.

María Patiño admitía no saber qué había pasado, y siguió dando la cara por Gonzalo: “No le ha hecho ninguna pregunta fuera de lugar. Y no ha hecho una referencia concreta”. “Pero todos sabemos lo sensible que está con ese tema”, deslizaba Kiko Hernández.

María seguía asegurando que no ha habido maldad en la cuestión de Vázquez, y que para ella sería más fácil darle la razón a Belén, pero no puede. “Por qué tengo que ser el único que se calla. Y le pregunté con respeto”, insistía Vázquez.

María Patiño explicó al público que durante el vídeo de Nia “ha habido un intercambio de palabras y Gonzalo ha querido replicar”, y por eso Belén “se ha ido”. Kiko Hernández salía entonces de plató para buscar a Esteban.

Pocos minutos después, el director David Valldeperas dio órdenes a María Patiño para que saliese a la calle a buscar a Belén. Por ello, dejó sus funciones de presentadora, y pidió cambiarse los zapatos, pero no le dejaron. “Ahora me voy a enfadar con Gonzalo, porque me voy a comer todo el marrón por tu culpa”, criticaba la gallega, mientras Valldeperas le instaba a bajar por las escaleras para ir más rápido.

El programa ofreció entonces imágenes de María Patiño recorriendo las calles intentando buscar a Belén Esteban, sin éxito, y tras dar varias vueltas, e incluso montarse en un coche, regresó al plató muy cabreada.

“No voy a decir lo que pienso. Yo la vida la sé ver de una manera, y Gonzalo no ha hecho nada. Ya hablaré, si mi amiga quiere hablar conmigo. La he llamado, me ha visto y no se ha dado la vuelta”, señalaba, con el tono muy serio. Y Gonzalo Vázquez acabó llorando, a pesar de que poco antes había dicho que no se iba a hacer responsable de la marcha de Belén. Finalmente, Belén regresó al plató y se disculpó con Gonzalo.