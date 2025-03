David Broncano, obligado a pedir perdón por lo que ocurrió con Chris Pratt en 'La Revuelta': "El próximo día traduciré más"

David Broncano comenzó el mes de marzo recibiendo en La Revuelta al exfutbolista Marcelo y a la cantante Zahara. El showman, no obstante, quiso hacer una mención a la entrevista que hizo el jueves pasado al actor Chris Pratt, que acudía al programa para promocionar la película Estado eléctrico, que protagoniza con Millie Bobby Brown.

El presentador de TVE estaba especialmente emocionado con la visita del intérprete estadounidense porque habitualmente no suele tener invitados internacionales. Pero lo que ocurrió, fue que muchos tramos de la entrevista se quedaron sin traducir del inglés al castellano.

Cabe recordar que, a diferencia de El Hormiguero, donde sí cuentan con dos traductoras simultáneas, La Revuelta se aprovecha del manejo que tiene Broncano con el inglés, y es este quien se encarga de traducir al espectador en el mismo momento cuando acude una persona extranjera al formato que pilota en el access de La 1.

Así lo recordó el jiennense cuando irrumpió en el escenario Jorge Ponce. "La última vez que ha entrado alguien sudando y tal fue el otro día, que todavía no me he recuperado, Chris Pratt", dijo Broncano. "Guapo y gracioso. A lo mejor es tonto. Aquí no dio la impresión", espetó el colaborador de La Revuelta.

Justo entonces, el presentador compartió con el público las sensaciones que tuvo al visionar el programa cuando llegó a su casa. "Me di cuenta que no traduje nada", reconoció admitiendo su error. "Quiero disculparme con las personas que no saben inglés porque no entendieron nada, vieron el programa y dijeron 'pasadlo muy bien".

Chris Pratt y David Broncano en 'La Revuelta'.

"El próximo día traduciré más. Haremos lo que se pueda", agregó Broncano, aclarando que este detalle se le pasó por alto durante la grabación y que tuvo una sensación completamente diferente mientras hacía la entrevista. "En mi cabeza había ido traduciendo pero luego eran cinco minutos y nada".

La Revuelta de Broncano arrancó la semana y el mes volviendo a sufrir el ciclón de La isla de las tentaciones. El reality de Sandra Barneda ganó en el access con un 14,3%, superando tanto al espacio de TVE (12,5%) como a El Hormiguero (12,5%).

En estricta coincidencia, la franja quedó así: La isla de las tentaciones (14,2%), El Hormiguero (14,1%) y La Revuelta (12,8%).

La Revuelta, por cierto, viene de firmar el peor mes desde que aterrizara en La 1 de TVE. El formato de El Terrat y Encofrados Encofrasa promedió un 13,2% frente al 14,9% que firmó su gran rival. Además, cayó hasta el quinto puesto en el ranking de programas más vistos.