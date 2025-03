Alejandra Rubio dicta sentencia sobre la participación de Terelu Campos en 'Supervivientes 2025': "Es muy arriesgado"

Supervivientes está a la vuelta de la esquina. El próximo jueves 6 de marzo arrancará una nueva edición del reality de supervivencia estrella de Mediaset. Jorge Javier Vázquez será de nuevo el presentador de las galas del programa y Laura Madrueño hará lo mismo desde los Cayos.

Este lunes, los concursantes confirmados para esta edición de 2025 ponían rumbo a Honduras desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Así, se pudo ver a rosros ya conocidos como Makoke, Álvaro Muñoz Escassi, Pelayo Díaz o Beatriz Rico.

Aunque la sorpresa fue conocer a otros nombres, que por el momento no se habían confirmado, como el campeón olímpico de kárate Damián Quintero, Gala Caldirola de Mujeres y Hombres y Viceversa o un viejo conocido de La Isla de las Tentaciones como Borja González.

Más allá de todos estos nombres, hay un personaje que destaca sobre el resto. Sin duda, Terelu Campos se convierte en la estrella de Supervivientes 2025. Aunque, sobre la participación de la colaboradora y presentadora de televisión existen muchas dudas sobre si realmente actuará como concursante de pleno derecho.

Terelu sigue los pasos de su hermana Carmen Borrego que ya participó el año pasado. Esta vez, Terelu intentará superar los 21 días que Carmen permaneció en Honduras, ya que se vio obligada a abandonar debido a un cuadro de ansiedad que no pudo controlar.

Carmen ha compartido consejos con Terelu para afrontar esta aventura, destacando la importancia de mantener la calma y apoyarse en compañeros como Makoke y Álvaro Muñoz Escassi, quienes también participarán en esta edición. Además, ha señalado que uno de los momentos más desafiantes es el salto desde el helicóptero y la posterior adaptación en la playa.

La participación de Terelu Campos en Supervivientes ha sido toda una incógnita hasta última hora. De hecho, según apuntan algunos periodistas nadie de su entorno conocía que finalmente si iba a formar parte del casting final del reality.

En este sentido, su hija Alejandra Rubio comentaba el fichaje de su madre por Supervivientes. "¿Qué te parece que tu madre vaya a Honduras?", le preguntaba directamente Joaquín Prat a la colaboradora.

"No me busquéis líos, vamos a tener la fiesta en paz. Me parece bien, es su vida y ella decide. No entro ahí, para nada. A mí me lo dijo, un día en casa, y me sorprendió. No me lo consultó, le dije que me parecía muy arriesgado", relataba Rubio sobre la participación de su madre en el reality show estrella de Telecinco.

Alejandra Rubio, en 'Vamos a ver'

"¿Va como concursante de pleno derecho, como un concursante más?", le preguntaba Joaquín Prat a Rubio. "Va con las condiciones de todo el mundo, sí. Ella va a pasar hambre, como todos", apuntaba la colaboradora de Vamos a ver.

"Mi madre sí nada, pero tiene ciertas limitaciones por su última operación. Claro que sabe nadar. Me creo cuando dice que no se pone las gafas de bucear porque se ahoga", añadía también Alejandra Rubio.

Alessandro Lequio le cuestionó si la participación de su madre es una imprudencia, debido a su historial reciente médico, y Alejandra no dudó en responderle: "Le hacen muchas pruebas, ya te digo yo que si ven lo más mínimo no le dejarían ir".