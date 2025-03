Gabriel Rufián confiesa a Jordi Évole las dos personas que más "daño" le hicieron en el pasado: "Una de ellas fuiste tú"

La noche de este domingo, 2 de marzo, laSexta ofreció la doble entrega de Lo de Évole con Gabriel Rufián. Jordi Évole entrevistó al portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya, indagando tanto en cuestiones políticas como personales. La entrega marcó máximo de temporada, con 11,5% de cuota y una media de 1.457.000 espectadores en sus dos partes.

Ya en las promociones, se dejaba entrever que sería una charla de grandes titulares. "Te tengo que confesar una cosa, Gabriel, tú me has caído muy mal", decía el presentador. "Pues, mira, tú a mí peor", reconocía el entrevistado en esos adelantos.

Sin embargo, nada como lo que Rufián confesó cuando ya entraban en materia: "A mí hay dos personas que me hicieron mucho daño en su momento, por cosas que dijeron de mí. Por mi admiración hacia ellas. Una de ellas fue José Sacristán, que me puso a parir un día".

"Yo a José Sacristán lo considero, no sé, Robert de Niro. Y la otra persona eres tú", soltó Gabriel, dejando atónito al rostro de Atresmedia: "¿Yo?". "A mí me dolía mucho lo que escribías", añadió el de Santa Coloma de Gramanet. "No jodas, tío", respondió Évole.

"Sí, porque yo te veía y decía: 'Es que el tío es de los míos y le caigo mal'. Y la derivada era: 'Y es que a veces tiene razón'. Y, claro, eso te pone en un espejo muy feo", señaló el invitado al espacio que produce Producciones del Barrio. A pesar de todo, Gabriel extrajo una valiosa reacción.

"A mí hay dos personas que me hicieron daño en su momento con cosas que dijeron de mí por mi admiración hacia ellas. Una es José Sacristán y otra eres tú"#LoDeRufián pic.twitter.com/p9067qTQjg — laSexta (@laSextaTV) March 2, 2025

"Leyéndote y, sobre todo, viendo las hos... que me dabas, lo que aprendí fue que quizá podía seguir defendiendo lo que defiendo, pero gustándote. Gente como tú me habéis enseñado a hacerlo mejor, a aprender de mis errores", asumió Gabriel Rufián, y Jordi Évole le dio la razón.

"Aprendes que tienes que intentar ponérselo difícil a esa gente, tienes que interperlarla. ¿Me explico?", preguntó Rufián. Évole agregó que era justo lo estaban haciendo "ahora". El político lo corroboraba: "Es lo que estamos haciendo ahora".

El tuit del que se arrepiente

En otro punto de la entrevista, Jordi Évole quiso saber si Gabriel Rufián se arrepentía de algo en su vida política. El líder de ERC recordó un tuit que, por pura casualidad, lanzó en el peor momento posible. Era sobre Carme Chacón y lo escribió la noche antes de su muerte.

"Tuve con ella una relación muy breve, fue la primera candidata del PSC en mi primer campaña y le di bastante caña", expresó, dejando claro que el mensaje "no iba contra ella": "Sí que pensé que igual se encontraba ya mal la noche antes, se puso a leer e igual me leyó".