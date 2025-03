Alessandro Lequio, tajante sobre la participación de Terelu Campos en 'Supervivientes 2025': "Es una imprudencia"

Supervivientes está a la vuelta de la esquina. El popular reality show de supervivencia protagonizado por famosos arranca este jueves 6 de marzo en Telecinco. Jorge Javier será nuevamente el encargado de liderar las galas desde el plató en Madrid y Laura Madrueño hará lo mismo pero desde los Cayos.

Este lunes, los diferentes concursantes elegidos para esta edición de 2025 ponían rumbo a Honduras desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. De esta manera se pudo a ver a varios famosos que ya habían sido confirmados y otros que todavía se desconocía su participación en este reality de aventuras extremas.

De esta manera se ha podido ver a Makoke, Álvaro Muñoz Escassi, Pelayo Díaz, Beatriz Rico o Almácor, entre otros. Por otra parte, realmente ha sorprendido ver a figuras como al campeón olímpico de kárate Damián Quintero, a un viejo conocido de La isla de las tentaciones como Borja González o a Gala Caldirola de Mujeres y Hombres y Viceversa.

Otro de las sorpresas ha sido Koldo Royo, un mediático chef que presenta el programa Cocina vasca en Canal Cocina. Pero sin duda, la estrella de esta edición de 2025 no es otra que Terelu Campos. Y eso que ni si quiera forma parte del listado de concursantes oficiales de Supervivientes.

En el programa ¡De viernes! se confirmó que la colaboradora y presentadora ponía rumbo a Honduras. Pero hay que aclarar que la hermana de Carmen Borrego, la cual también participó el año pasado, no irá en calidad de concursante y realizará una importante misión en el estreno del programa de Mediaset.

En este sentido, en Vamos a ver comentaron las últimas novedades del esperado regreso de Supervivientes a la pequeña pantalla. "¿Terelu va como concursante de pleno derecho?", preguntaba directamente Joaquín Prat a sus colaboradores.

Ante la cuestión, el conde Alessandro Lequio no iba a tardar en pronunciarse: "El otro día anunciaba su debut teatral y ahora nos habla de Supervivientes. Yo lo que tengo claro es que no va como una superviviente más porque, entre otras cosas, sería una imprudencia... Sin copón, sin pitillón, cómo lo va a hacer...".

"¿Una imprudencia por qué?", le respondía Alexia Rivas a Lequio. "Porque no era una cosa normal, yo no he visto una cosa así en mi vida", hacía referencia el colaborador de Vamos a ver a una viral publicación de Terelu Campos donde salía con una copa de gran tamaño festejando una victoria del Real Madrid.

"Se puede llevar como objeto personal una copa de balón, ¿qué problema tiene?", apuntaba Alexia Rivas, que también participó en la edición de Supervivientes del año 2021 y fue la tercera expulsada del reality show.

Alessandro Lequio, en 'Vamos a ver'

"Creemos que absolutamente nadie, incluida su hija, era conocedora de su participación hasta unas horas antes. Se enfadó incluso con nosotros, cuando se lo dijimos", apuntaba Sandra Aladro. "Hablé con Alejandra Rubia y ella negó rotundamente que su madre fuera a participar", añadía también Pepe del Real.

Finalmente, Alessandro Lequio quiso finalizar el debate sobre la irrupción de Terelu Campos en Supervivientes 2025: "Hablando en serio. Todos conocemos su lista de enfermedades y ningún médico le recomendaría ir a Supervivientes. Me parece que es una imprudencia".