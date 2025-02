Los Mozos de Arousa desvelan que ya han cobrado el premio de 'Reacción en cadena': termina su contrato con Mediaset

Los Mozos de Arousa ya tienen en su poder el premio que ganaron en Reacción en cadena. El equipo formado por Borjamina, Raúl Santamaría y Bruno Vila por fin ha cobrado los 2.630.177 euros que lograron en el concurso que presenta Ion Aramendi en Telecinco.

Fue el 25 de noviembre, tras resistir 236 entregas, cuando los tres chicos de Vilagarcía de Arousa se hicieron con el mayor bote de la historia del espacio. Tres meses después, su contrato con Mediaset España ha finalizado y la compañía les ha abonado la cantidad millonaria.

Así lo confirmó este jueves Borjamina durante una breve intervención en Land Rober, espacio de Televisión de Galicia que presenta Roberto Vilar. El grupo audiovisual llevó a cabo lo acordado e incluso hizo el ingreso "un poco antes" del 25 de febrero. Ese día, se cumplían justo tres meses que se emitió el programa en el que les eliminaban.

"No esperaron hasta el último día. Estaban generosos en Mediaset", explicó el hermano de Raúl, en tono jocoso. Además, se mostró "liberado" porque ya no les una a la empresa una relación contractual: "Ya podemos hacer lo que queramos, ya no dependemos de nadie".

Y es que existió tensión entre los Mozos y Mediaset hace unos meses. Al parecer, los concursantes se hicieron a la idea de que iban a presentar las Campanadas de Telecinco y Cuatro. "No es que nos hubiéramos hecho ilusiones, es que estaba cerrado".

Los Mozos de Arousa, tras su eliminación en ‘Reacción en cadena’.

De esta manera tan rotunda lo aseguró Borjamina en redes sociales, pero la cadena nunca llegó a hacerlo oficial. Finalmente, los conductores fueron Ion Aramendi y Blanca Romero para la Península, y Ángeles Blanco y Ricardo Ortega para Canarias. "Hemos sido engañados", afirmaba el joven en el mismo mensaje,

De esos 2,6 millones de euros, Borjamina reveló que Hacienda les había retenido el 20% del premio. Eso sí, "el palo gordo" vendrá en 2026. Será entonces cuando se verá reflejado en un 47% de su Declaración de la Renta. Una vez pagado lo que corresponde, la cifra final se quedará en unos 500.000 euros, "que no está nada mal".

Hace un par de semanas, Telecinco anunció que seguía apostando por Reacción en cadena. Después de unos meses convulsos en audiencias tras la marcha de los Mozos, Mediaset anunció su renovación por 65 entregas más. Días antes, el canal también corroboró su confianza plena en Jorge Javier Vázquez, renovando El diario de Jorge.