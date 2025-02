Una doble expulsión sacude la casa de 'GH DÚO': estos son los finalistas definitivos del reality show que emite Telecinco

Este jueves, 27 de febrero, Gran Hermano DÚO vivió su semifinal. El próximo martes, 4 de marzo, los espectadores decidirán quién gana el reality show de Telecinco y se lleva el maletín con 50.000 euros. Pero, antes, el concurso planteó una doble expulsión que redujo la lista de finalistas definitivos a cuatro.

José María Almoguera se convirtió en el primer eliminado de la noche. Desde luego, no le pilló de sorpresa: "Me lo imaginaba. Al final, en positivo, yo no creo que tenga tanta gente fanática, por así decirlo. Así es el juego. He llegado más lejos de lo que pensaba, he conocido a gente maravillosa y con eso me quedo".

En plató, Almoguera protagonizó con Carmen Borrego un reencuentro realmente emotivo. Tras año y medio de tiranteces, madre e hijo por fin se abrazaban. Quedan asperezas por limar, pero para José María "es el inicio de una reconciliación, de estar bien y de solucionar lo que haya que solucionar".

Borrego, por su parte, aportaba los motivos por los que estaba "orgullosa" del concurso de su primogénito: "Yo creo que tu educación, tu nobleza, tu forma de ser, tu autocontrol… Creo que no hay ningún compañero que no pueda decir cosas buenas de ti. Casi todos serán amigos tuyos fuera. Verte cada día con enfrentamientos y saber controlarte… Te doy la enhorabuena".

Más avanzada la gala, Carlos Sobera comunicaba a Marieta, Óscar y Maica que seguían adelante en la final. El televoto determinaría qué participante se sumaría a ellos, si Sergio o Romina. Finalmente, Romina Malaspina fue la que se quedó a las puertas, una determinación del público que la argentina aceptó de buena gana.

Carmen Borrego y José María Almoguera se abrazan emocionados en 'GH DÚO'. Mediaset España

"No pasa nada, Carlos, siento que gané. Estoy muy feliz y agradecida de haber llegado hasta acá. Un pedazo de mi corazón se queda en España para siempre", reconoció la presentadora y modelo de Mar del Plata. De esta manera, Marieta, Óscar, Maica y Sergio se convertían en concursantes finalistas de Gran Hermano DÚO 3.

'GH DÚO' lidera con su semifinal

Antes del desembarco en Telecinco de Supervivientes 2025, GH DÚO da la talla en su ultima emisión de jueves. El espacio producido por Zeppelin TV marcó un buen 13,9% de cuota de pantalla, promediando 888.000 espectadores, en el tramo principal de la gala.

Se impuso a Maestros de la costura Celebrity, que obtiene un 11,2% de share y 794.000 seguidores en el prime time de La 1. Honor se despide de Antena 3 con un 7,4% de cuota de pantalla y 658.000 fieles. Se mantienen en su línea Horizonte en Cuatro, con un 8,7% de share y 582.000 espectadores, y Conspiranoicos en laSexta, con un 4,7% de cuota y 322.000 televidentes.