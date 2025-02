Ana Rosa Quintana atiza a Irene Montero y Yolanda Díaz y lamenta el destino del 8M: "Han dividido al feminismo"

Apenas queda una semana para el 8 de marzo, Día de la Mujer. Se espera un evento multitudinario en el que surjan diferentes manifestaciones. A pocas jornadas de ello, Ana Rosa Quintana no sólo ha lamentado la deriva de dicha efeméride en España, sino que ha atacado a figuras políticas de la izquierda, como Irene Montero, Ione Belarra o la vicepresidenta segunda y ministra Yolanda Díaz.

Ha sido en El programa de AR donde la conductora ha recordado que el Día de la Mujer llega en un momento en el que hay varios escándalos relacionados con antiguas figuras masculinas de la extrema izquierda. “El 8M está a la vuelta de la esquina, con Errejón imputado y con Monedero señalado”, afirmaba, aprovechando unas declaraciones del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.

El edil cuestionaba el deseo del PSOE de acudir a la manifestación del 8M, dados los casos que están en los partidos con los que ha formado alianzas políticas y también recordando la declaración de la expareja del exministro Ábalos.

“Van a ir acompañados por los de la Manada que han visto rebajadas sus penas por la ley del solo Sí es Sí? ¿Van a ir con Jessica [la ex de Ábalos] para reivindicar la igualdad? ¿O le van a pedir también a Monedero y Errejón que vayan?”, se preguntaba Almeida en su intervención.

Quintana se ha hecho eco de estas palabras. Primero, quiso recordar la manifestación a la que acudió ella, la de 2019. Fue un momento histórico, dado que el Día de la Mujer logró ese año romper las diferencias políticas y que las personas que acudieron a las congregaciones públicas fuesen de ideologías completamente opuestas.

'El programa de Ana Rosa'.

“Me da pena porque recuerdo el primer 8M, en el que estábamos todas las feministas juntas. Había gente de todas las ideologías, daba igual que fuesen del PP, de Ciudadanos o del PSOE”, rememoraba Quintana, para revelar un detalle. Su ausencia, ese día, le afectó económicamente.

“A mí me costó una pasta porque no vine a trabajar y me lo descontaron del suelo”, confesaba, para después señalar cómo, en los años posteriores, las manifestaciones han ido derivando en una mayor carga ideológica. “Qué pena lo que han hecho, han dividido al feminismo”, lamentaba.

Quintana señalaba como uno de los principales motivos de división la presencia de figuras de extrema izquierda. “¿Este 8M quién va a ir? ¿Va a ir Irene Montero? ¿Va a ir Belarra? ¿Va a ir Yolanda Díaz?”, interrogaba, para después revelar que no pensaba acudir a la manifestación de este 2025. “Yo soy feminista todos los días, no me hace falta manifestarme y menos con esas compañías. Yo fui cuando había que ir”, argumentaba de forma tajante y rotunda.