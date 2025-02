‘Lo de Évole’ dobla su emisión el domingo con la entrevista a Gabriel Rufián: “Tengo el ego de un camión”

Cada domingo en laSexta, por la noche, se emite una nueva entrega de Lo de Évole, el programa de entrevistas de Jordi Évole. Y tras el turno de Dani Martín la pasada semana, el próximo 2 de marzo le tocará la vez a Gabriel Rufián.

Será una entrega muy especial, ya que Rufián ocupará toda la franja del prime time, pues han anunciado que será una entrega doble, algo que no es frecuente en este formato de Atresmedia. La cita se podrá disfrutar a partir de las 21:30 horas.

Hace unas semanas, cuando Jordi Évole presentó la nueva temporada, solo había el nombre de seis invitados confirmados. Y ya dejó caer de que Rufián sería uno de los posibles participantes. “A quien sí tendremos, seguramente, será a Gabriel Rufián. Se trata de un invitado con el que he tenido muchas diferencias públicas, sobre todo en el momento del procès en Cataluña”, aseguraba entonces, tal como recogió BLUPER.

“Tanto Rufián como yo cumplíamos unas características que eran muy interesantes para el mundo independentista, ambos somos catalanes hijos de inmigrantes. Él se enfocó en que podía ser independentista siendo hijo de inmigrantes, que lo respeto totalmente, y yo demostré ser todo lo contrario. Tuvimos una agria polémica”, apuntaba entonces Évole.

En el primer avance que ofrece laSexta se escucha a Gabriel Rufián decir: “Yo no debería ser el Copito de Nieve de Esquerra Republicana”. También se ve un vídeo de él con una maleta y una gorra, y Jordi Évole apunta que con esa imagen suele ir camino al Congreso recitando lo que va a decir. “Porque odio leer”, se justifica el invitado del programa.

Gabriel asegura también que “todos los días” ha visto peligrar su puesto, y que el independentismo ha hecho mal el “repartir carnets de pureza”. “Es como si un taxista te dice que no le gustan los semáforos. Y es algo que yo necesito, porque si no hago discursos aburridos”, desliza también.

El mandatario asegura también que “estamos viendo que la derecha le dice a la gente lo que tiene que sentir, y eso es poderosísimo”, y que a Junts le interesa el “cuanto peor, mejor”. Sobre su propio ego, sentencia: “Yo tengo el ego de un camión, porque si no lo tuviera no podría dedicarme a lo que me dedico”. “Pero mis inseguridades lo domestican”, diría también en ese sentido, tal como se puede ver en la web del programa.

¿Cuántas cosas caben en un camión?

Palos a sus rivales, autocrítica, polémica y claro, su ego.

Tanto que necesitamos un programa doble.

Este domingo: Gabriel Rufián. pic.twitter.com/g7DpIjRxa3 — Lo de Évole (@LoDeEvole) February 27, 2025

El adelanto del programa del próximo domingo finaliza con una confesión de Jordi Évole: “Te tengo que confesar una cosa Gabriel, tú me has caído muy mal”. “Pues mira, tú a mí peor”, le responde el invitado, como broche.