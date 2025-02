Carmen Lomana estalla contra Monedero tras ser investigado por acoso sexual: "La Manada la teníamos en Podemos"

El escándalo de Juan Carlos Monedero sigue dejando consecuencias. Tras saberse que el ideólogo y cofundador de Podemos ha pedido la baja laboral de su puesto como profesor en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en plena investigación por presunto acoso sexual, la noticia está siendo analizada por diversos programas de actualidad, como Espejo Público. Entre las voces críticas, ha estado Carmen Lomana, quien había tenido cierto vínculo de amistad en el pasado.

En la tertulia, Susanna Griso invitaba a sumarse al sofá a la socialité. El motivo era la amistad que tuvieron la empresaria y el expolítico en un pasado, como remarcaba la presentadora, Monedero llegó a estar presente en una de las famosas meriendas de Lomana con el roscón de Reyes. “Queremos hablar con ella sobre Monedero. Dirán, ¿dónde está conexión entre los dos?”, comenzaba Griso en su introducción.

“Ellos fueron no sé si amigos, pero sé que le invitaste muchas veces a tu Roscón”, expresaba Griso antes de darle paso a Lomana. “En concreto, le invité dos veces. Para mí, era un político que estaba en las Antípodas de lo que es mi manera de pensar ideológicamente. Pero no soy sectaria y respeto a todo el mundo. Lo conocí por una serie de circunstancias y me cayó bien, pese a lo que todo el mundo decía”, comenzaba explicando la empresaria.

“Entonces, bueno, él quiso venir. En mi Roscón, me gusta juntar a gente muy diferente para que se conozcan y socialicen. Sin embargo, lo último que pensé era que la Manada la teníamos en Podemos. ‘Te creo, hermana’, decían. ¡Qué hipocresía!”, exclamaba la socialité, cargando duramente contra el exdirigente de la formación morada.

Tras sus palabras, Miquel Valls daba paso a los titulares sobre el escándalo, relacionados con la rápida baja laboral de Monedero como profesor en la UCM. Este pasado miércoles 26 de febrero, la Facultad de Ciencias Políticas informaba que Monedero no impartirá hasta “nuevo aviso” las clases de Teoría Política Contemporánea en el doble grado de Derecho y Ciencias Políticas y Teoría y Práctica de las Democracias en el grado de Relaciones Internacionales.

Carmen Lomana en 'Espejo Público'.

En un comunicado, la propia facultad detallaba que adopta esta medida ante la "lógica preocupación existente entre el alumnado" del campus, expresada formalmente por la Delegación de Estudiantes al Decanato. En Espejo Público, se compartía el último mensaje que el exdirigente del partido de extrema izquierda había lanzado en sus redes sociales.

“A menudo, chocas más con tus propios compañeros que con los demás partidos […] La política está llena de pequeños doctores Fausto, capaces de quemar en la hoguera a sus amigos, con tal de florecer. Son como esas palomas que necesitan defecar para poder alzar un poco más su vuelo gallináceo. […] Estamos en la era de las mentiras y de las fake news. Desgraciadamente, no encuentran un muro en la izquierda. Tanto cobardes como mentirosos son personas que no saben que la verdad es revolucionaria”, expresaba.

Lomana no dudaba en volver a atacar Monedero. “Se creen imbuidos por una moral con la que nos tienen que dar clases a los demás. Eso es lo que todavía es peor. Es cínico, hipócrita, ¡no tiene vergüenza! Incluso le defendí cuando tuvo ese problema con Hacienda. Le puse un asesor fiscal buenísimo”, lamentaba.