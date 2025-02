Vanesa Martín y su inquietante experiencia con un médium: "Ahora estoy como temblando, me impresionó mucho"

Este martes, 25 de febrero, Vanesa Martín acudió a El Hormiguero para dar algunas pinceladas de Casa Mía, su próximo disco, que verá la luz dentro de unos meses. Más allá de la mera promoción, la cantante se vio en confianza de hablar con Pablo Motos de algo que no había "contado nunca".

Era un experiencia con un médium, Felipe, que además es su amigo. "Mis abuelos por parte de padre tuvieron una muerte trágica. Y en mi casa nunca se ha hablado mucho de eso, la verdad. Lo tenemos como que está ahí, pero no se habla. Así que siempre me he quedado con las ganas de saber qué pasó. Mi padre también, que está por aquí", comenzó diciendo Martín.

"Yo ya había visto a Felipe en una ocasión y no me atrevía a preguntarle. Y el otro día le dije: 'Felipe, ¿te puedo hacer una pregunta?", prosiguió la invitada del programa de Antena 3, reconociendo que en ese momento tenía los pelos como escarpias: "Estoy como temblando ahora, me impresionó mucho".

Según el vidente, "los padres del padre" de Vanesa estaban "ahí" en ese preciso instante. La andaluza quiso saber si "sufrieron" y Felipe la tranquilizó: "No sufrieron". De ahí en adelante, empezó a contarle "cómo fue la muerte, todo el detalle de lo que pasó".

"Te prometo, Pablo, que yo estaba ahí como... Nunca había hablado de eso con él, no se sabe. Y luego pensando en lo que salió en el periódico, en el diario Sur de Málaga. Jo... Tiemblo, es que me entran ganas de llorar. 'A ellos se les cayó el techo, el mujro se vino abajo y me están haciendo el gesto de que vino mucha agua", relató la malagueña.

Vanesa Martín no pudo proseguir su conversación con el futurólogo porque se "puso a llorar ahí mismo". El presentador del formato de 7yAcción no daba crédito a lo que acababa de escuchar: "Te agradezco mucho que nos hayas contado una cosa tan íntima, pero me he quedado flipado por algo que, entiéndeme, me parece difícil de creer".

Aun así, Motos se interesó por cómo sabe Felipe analizar hechos pasados y futuros sin tener una idea previa. "Él te mira y empieza: 'Vienes con una energía diferente", señaló Martín, que añadió que luego su amigo empieza a hacer preguntas y suposiciones. Tras un breve debate, Pablo enlazó estas confesiones con un guiño a la entrevistada: "Pues esta noche tienes una energía muy bonita. No soy médium, pero...".