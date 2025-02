Anna Castillo, sin "líneas rojas" en 'Su Majestad': "En la primera secuencia propuse decir 'p... catalanes' siendo yo catalana"

Este jueves, 27 de febrero, verá la luz en Amazon Prime Video Su Majestad. Creada por Borja Cobeaga y Diego San José, la serie satiriza sin medias tintas la monarquía española. Lo hace desde el punto de vista de Pilar (Anna Castillo), una joven princesa y futura heredera de la corona que se queda al mando cuando su padre, el rey Alfonso XIV, abandona el país tras verse implicado en un caso de corrupción.

Será Guillermo (Ernesto Alterio), secretario de Pilar, el que trate de ordenar su vida de excesos y lujos, supuestamente incompatibles con su nuevo puesto de responsabilidad. BLUPER ha entrevistado en exclusiva a ambos protagonistas de una ficción cuyo parecido con la realidad para nada es mera coincidencia.

Castillo asegura que ha trabajado con libertad: "En todo caso, las líneas rojas las tenían los creadores. Yo, como actriz, teniendo el guion delante, no. De hecho, en la primera secuencia, propuse decir 'p... catalanes' siendo yo catalana. Quiero decir, que no había líneas rojas para mí".

Sobre ese momento, una escena en la que la princesa está presenciando un partido de fútbol desde el palco, Anna explica que fue "con todo": "Sí, es que tenía que ser entre dos equipos, que la final fueron el Barcelona y el Girona. Dije: 'Pues vamos con todo". Y Alterio desvela: "Había una escena en la que estaba muy a huevo imitar al rey emérito".

La interpréte de producciones como Un cuento perfecto o Citas Barcelona no se lo pensó cuando le propusieron dar vida a Pilar: "Me lo dijeron hace años y, hasta que no han encontrado el momento, el lugar o la forma, no lo han hecho. Pero ya formaba parte de mis ganas, de mi deseo".

Ernesto Alterio es Guillermo en 'Su Majestad'. Amazon Prime Video

"Lo que más pensé al leer el guion fue que como espectadora tenía ganas de verlo. Así que, ya como actriz, me lo daba todo. Hacer cosas que tienes ganas de ver como espectadora es una suerte, un regalo. Yo siempre a favor de obra", reconoce Anna. Ernesto, por su parte, sintió que en la historia había "algo novedoso, algo que nunca había leído", por lo que le "apeteció" enseguida.

Ese tándem entre la 'princesa por sorpresa' y el secretario es, cuando menos, curioso. El personaje de Ernesto Alterio es una figura que se sabe que existe, pero a la que no ponemos nombre y apellidos. El de Anna Castillo sí que recuerda a personalidades que toda España tiene en la cabeza: Victoria Federica y Froilán.

Ernesto Alterio: "Me atraía ser alguien que está en sombra, que siempre lo está. Me gusta esa posición, a veces tan ingrata, que no es fácil"

"Mi personaje está muy definido en el guion. Son personajes muy ricos, con muchas capas. Me atraía ser alguien que está en la sombra, que siempre lo está. Me gusta esa posición, a veces tan ingrata, que no es fácil. Había algo que me interesaba explorar", acepta Alterio.

Por su parte, Castillo niega haber sentido "la presión de acercarse a un personaje concreto": "Hemos utilizado referentes varios para acercarnos a un personaje que ya estaba escrito. Pilar fue creado por un equipo de guionistas, pero a la hora de pasarlo a mi cuerpo había que ver la manera. Qué energía emplear para que tuviera sentido. Pero no, no tuve esa presión de acercarme a nadie que de manera colectiva ya está en nuestro imaginario".

Anna Castillo es la protagonista de 'Su Majestad'. Amazon Prime Video

Y es que, a juicio de los dos, España es un país que sabe reírse de sí mismo "cuando se pone", siendo esto además "un síntoma de salud". En Zarzuela o en Abu Dabi también esperan que "haga gracia" Su Majestad. "No les conozco para saber cómo se lo van a tomar, pero vamos, esto es una sátira. Es comedia. Comedia cercana, con buen reflejo. Espero que les divierta", desea Anna.

Hace un par de años, reflexionaba Iñaki Gabilondo en Los Borbones: una familia real (Atresplayer) acerca de la responsabilidad de los medios de haber configurado una determinada imagen de Juan Carlos I por tapar sus escándalos. Un reparo que parece haber desaparecido de un tiempo a esta parte

Anna Castillo: "Venimos de una época de represión que no está tan lejos, y las instituciones y la tradiciones siguien siendo casposas"

"En cualquier lugar, no solo en España, hay temas que cuesta abarcar. Venimos de una época de represión de la que no estamos tan lejos, y las instituciones y la tradiciones siguen siendo bastante antiguas y casposas. Entiendo que eso es lo más difícil de acercarnos, de manera ligera, a ciertos temas como la Casa Real", opina Anna Castillo.

"Siempre ha habido muchos límites con eso", lamenta. Aun así, la barcelonesa se muestra optimista y expone que "nos vamos acercando a un momento en el que hay más luz y más espacio para hablar de ciertas cosas y reírnos del país que somos. En Su Majestad nos reímos un poco de todos".

Vídeo | Anna Castillo y Ernesto Alterio presentan 'Su Majestad'

Por último, Anna y Ernesto expresan su parecer sobre la futura heredera española, Leonor. Al fin y al cabo, Pilar es la que se ve en la situación en la ficción. "Yo, por ejemplo, no soy monárquica, pero no tengo nada en contra de Leonor como persona", puntualiza Anna.

"No tengo una opinión formada, ni estoy al día. No la conozco, pero es una chica que se está formando muchísimo", añade la actriz. A Ernesto, lo que más le "impresiona" es que "ya tenga que hacer todas esas cosas" con tan solo 19 años.