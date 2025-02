Más de 28 millones de euros para 'La Revuelta' de Broncano: RTVE desvela cuánto pagó por sus programas y series en 2024

RTVE ha desvelado los contratos que firmó en 2024 con productoras audiovisuales por sus programas y series. El listado completo se ha publicado este lunes, 24 de febrero, en la web de transparencia de la Corporación e incluye la empresa adjudicataria, el contenido (el formato) y el importe.

El contrato de La Revuelta es el más alto. RTVE cerró con El Terrat la contratación del programa de Broncano por dos años a razón de 28.152.271 euros. Fue una de las operaciones que desataron más polémica en el seno de la radiotelevisión pública.

El segundo puesto es para Bambú. La compañía responsable de La Promesa es la segunda más beneficiada gracias al acuerdo firmado por un valor de 17.287.314 euros. Se trata de la serie diaria que mejor rendimiento consigue en las sobremesas de La 1.

Boomerang TV (13.020.930) es tercera con el contrato firmado por La Moderna -la serie se cae en breve de la ecuación de las nuevas tardes de La 1 al no ser renovada por RTVE-, y 2.681.754 por el Benidorm Fest.

El siguiente puesto es para Shine Iberia (14.804.837). El desglose de la factoría liderada por Macarena Rey es el siguiente: MasterChef (7.063.057); Maestros de la costura (6.169.044); La ruta Morancos (1.393.999) y MasterChef Celebrity (178.736).

'La Moderna' está producida por Boomerang TV.

Euproducciones es quinta (11.769.197 euros) con contratos firmados por la producción de El Grand Prix (5.299.000), La bien cantá (4.573.648); Grand Prix de Navidad (1.180.470) y el Telepasión (715.833).

Le sigue Mediacrest (11.031.421), la productora que está detrás de El Cazador (4.040.062) y El Cazador Stars (6.991.429). La versión de anónimos se despedirá próximamente para dejar hueco a un nuevo magacín. La Cometa (9.841.000) también es otra de las empresas que están en la zona noble del ranking con contratos por Mañaneros (7.933.784), Extra Mañaneros (1.504.525) o Comando actualidad.

Boxfish (7.867.463) cerró acuerdos con RTVE por Bake Off (5.872.460) y El gran premio de la cocina (1.995.003), que fue retirado de la parrilla de La 1 por sus malas audiencias al poco tiempo después de su estreno.

Lacoproductora (7.837.076), compañía que firma That's My jam (4.526.594), el programa de Arturo Valls que está pendiente de estrenar, y The Good Mood (6.307.798), la productora que hacía la serie 4 estrellas, completan el top10.

Contratos de 2025

El Ente Público ha revelado además los contratos correspondientes a enero de 2025, algo que irá actualizando de forma mensual de acuerdo al compromiso del presidente José Pablo López ante la comisión de control parlamentario de RTVE.

El más alto (con diferencia) ha sido el firmado con Shine Iberia (8.792.132) por producir MasterChef Celebrity.

Hay que decir que los dos documentos (2024 y enero de 2025) incluyen contrataciones adjudicadas con gastos comprometidos por importe por proveedor igual o superior a 50.000 euros para todas las anualidades.