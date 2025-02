Kiko Hernández, sin piedad contra Bigote Arrocet por María Teresa Campos: “Le ha sacado todo el dinero que ha podido”

Tras unos meses apartado de los medios de comunicación, Edmundo Arrocet, también conocido como Bigote Arrocet, ha vuelto a la primera plana del corazón. Y es que el que el que fuese humorista de Un, dos, tres, responda otra vez asegura que va a publicar un libro en que va a contar toda la verdad sobre María Teresa Campos. Una periodista de la que fue pareja varios años, y con cuyas hijas ha tenido numerosos dimes y diretes a través de las revistas y los programas de televisión de crónica social.

“Se está haciendo ya. Con fotografías y con todo. Saldrá cuando tenga que salir, pero todo muy bien. Hemos durado cinco o seis años, es mucho tiempo, o sea que no es ninguna broma. Voy a contar toda la verdad de la milanesa”, ha afirmado a los micrófonos de Europa Press Bigote, en ese sentido.

En Ni que fuéramos Shhh han recogido este interés de Bigote por contar su historia, y ha sido puesto contra las cuerdas por parte de Kiko Hernández, que cargó contra él sin piedad. En primer lugar, Kiko admitió que “todo el mundo tiene que coger de Teresa”, y ahí metió no solo a Edmundo Arrocet, sino también a sus hijas Terelu Campos y Carmen Borrego, y a sus nietos Alejandra Rubio y José María Almoguera.

Kiko entonces invitó a Bigote a que, si iba a contar cosas de María Teresa Campos y de su relación con las hijas, “cuenta que cuando la abuelita de iba a las ocho a ver Pasapalabra, él se quedaba con Rafa Mora y minas, ¿eh? Con las niñas, las pibas, las pibitas”. “Rafa le llevaba pibitas a la piscina climatizada”, seguía apuntando Hernández, aunque ahí Kiko Matamoros le decía que estaba dando información equivocada, que no era verdad. “Rafa no le llevó a nadie”, sentenciaba Matamoros.

Volviendo a su discurso, Kiko Hernández invitó a Bigote a “que cuente que es un aprovechado, que sea aprovechado de una señora mayor. Le ha sacado todo el dinero que ha podido, ¿eh? Ha vivido como un rey. Que es un muerto de hambre”.

A Bigote se le conoce por su profesión de cómico. “Humorista, pero humorista de qué. Del Píticlín, vives de la renta de hace 50 años, del Un, dos, tres”, le recriminaba, en referencia al número que solía hacer en los años 80 en el concurso de televisión. “Te has arrimado a una señora que se ha enamorado de ti, le has sacado toda la pasta que has podido y cuando veías que ya no te hacía gracia el jugar a las cartas a las tres de la tarde, porque siempre tenía que ganar ella, la verdad, pues...” terminaba de decir, en referencia cuando se produjo la ruptura entre los dos.