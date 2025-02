Otro chasco más para 'Caiga quien caiga' a una semana de su adiós: el programa toca fondo tras bromear con su final

Ni el anuncio de su final precipitado ha hecho que Caiga quien caiga relance sus audiencias esta semana. El programa presentado por Santi Millán, Lorena Castell y Pablo González Batista cayó este domingo a su peor dato al obtener un 6,6% de share y 780.000 espectadores.

El formato de la "mosca cojonera" cae 1,6 puntos respecto a la semana anterior, que fue cuando se produjo la colaboración sorpresa de Sara Carbonero como reportera de Caiga quien caiga. El programa se queda muy por detrás del cine de La 1, con la película El peor vecino del mundo (12,3%), Una nueva vida en Antena 3 (11,5%) o Lo de Évole (9%).

El espacio de Telecinco, por lo tanto, se despedirá de la audiencia el próximo domingo para dejar su hueco al debate de Supervivientes, el 9 de marzo. Y se irá sin haber cumplido las expectativas de audiencia, al estar por debajo de la media de la cadena, que en febrero, a falta de cinco días, es del 9,5%.

Caiga quien caiga no pasó por alto su cancelación. Los presentadores lanzaron varias bromas a los espectadores. "Esta semana hemos sido nosotros la noticia aunque nos pese. Solo nos queda una semanita más presuntamente", dijo Millán, a lo que añadió González Batista: "Hemos logrado lo imposible. Hemos durado menos en el cargo que Carlos Mazón".

"Habría que mirar el lado positivo. Hemos hecho unos programas increíbles. Todavía nos queda uno más y oye, ¿qué quieres que te diga? ¡Los fines de semana libres! ¡Los domingos libres", celebraba Castell. "Yo he quedado en dos semanas para ver Supervivientes", apostilló con mucha guasa González Batista.

La reina Letizia se interesó por la cancelación de 'Caiga quien caiga'.

El programa también emitió la entrevista que hizo el reportero Daniel Fez a la reina Letizia. "¿Cómo estáis, Daniel? ¿Cómo estáis de ánimo? He leido cosas y he oído cosas", dijo ella ante el micrófono de CQC que, lógicamente no concedió el "indulto real", tal y como rogó el hombre de negro.

El cachondeo fue mayúsculo cuando Carles Tamayo, el gran descubrimiento de esta nueva etapa del formato producido por Warner Bros. ITVP España, contactó con una persona que supuestamente obra milagros para pedir por una "segunda temporada". El reportero acabó haciendo un ritual desnudo al lado del mar y frente a una hoguera.

"Yo confío en el maestro Omar. Si resulta que nos hace el milagro, no nos vamos a la bancarrota. Y si es un estafador, tenemos reportaje", dijo Tamayo antes de ponerse manos a la obra y realizar una de sus piezas más surrealistas.