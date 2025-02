Alessandro Lequio dice lo que muchos piensan sobre Anabel Pantoja: "Si subes fotos, pierdes todo el derecho al pataleo"

Un días más el foco mediático sigue puesto sobre Anabel Pantoja y David Rodríguez. La pareja continúa siendo investigada por un posible delito de "maltrato infantil" a su hija Alma. De esta manera, la familia continúa en Córdoba desde el pasado miércoles a la espera de que la jueza decida si archiva el caso o dicta apertura de juicio contra la pareja o solo contra el progenitor.

De esta manera, en el magacín Vamos a ver quisieron abordar de primera mano las últimas novedades sobre este asunto. Una reportera del programa presentado por Joaquín Prat explicaba que David volvía de nuevo a trabajar a la clínica, mientras Anabel se quedaba en casa.

"Un fin de semana de lo más familiar en Córdoba y a la espera de la decisión de la jueza. Lo tiene todo desde el viernes, será cuestión de días, horas o semanas. Desconozco cuánto tiempo necesitará para deliverar", señalaba Antonio Rossi en el programa de Mediaset.

"Esta es la vida que tenían planeada, seguir a David siempre que pudieran y de paso conocer a familia y estar con su gente. No sé donde definitivamente se querrán instalar, si no estuviera acompañando a su chico estaría sola. En estos momentos, es lo último que se le pasa por la cabeza", apuntaba también Sandra Aladro.

"Anabel siempre ha querido estar en Canarias, ella pensaba que era un oasis porque no había prensa", añadía Carmen Borrego. "Los periodistas van donde hay noticias", matizaba Aladro las palabras de la hija de María Teresa Campos.

Los colaboradores de 'Vamos a ver'

Por otra parte, Kike Calleja quiso señalar un giro en los planes del fin de semana de Anabel: "Algo ha tenido que pasar para finalmente no ir a Sevilla. Nuestra compañera Isa Pantoja iba a conocer a la niña y no me consta que se haya producido. Además, esa visita ni siquiera se produce en Córdoba".

"De todas manera, muchos amigos de Anabel de Sevilla van a conocer a la niña en breve. Ellos esperaban su visita, entiendo que a última hora ha cambiado de opinión", explicaba también el peridista Pepe del Real.

Finalmente, Alessandro Lequio quiso dar su punto de vista sobre las últimas horas de Anabel Pantoja: "Su fuente de sustento es colgar cosas de su vida, incluidos los cumplemeses de su hija, y tiene todo el derecho del mundo. Pero, también pierde el derecho al pataleo cuando los demás hablamos de su vida y de sus circunstancias".

El colaborador de Vamos a ver hacía referencia a que la hija de Anabel había cumplido tres meses y lo celebraron con una comida familiar en la casa de los padres del fisioterapeuta en la ciudad andaluza, que la sobrina de Isabel Pantoja compartió en redes sociales haciendo oídos sordos a las críticas por su sobreexposición en Instagram en este momento tan complicado.