Leonor Watling: "Presentar los Goya no es como en la época de Rosa María Sardá. Ahora somos como el Guadiana"

Movistar Plus+ se pasa a las series de tacitas con La vida breve. Creada por Cristóbal Garrido y Adolfo Valor, quienes estuvieron detrás de la aplaudida Reyes de la noche, sus tres últimos episodios aterrizaron este jueves 20 en la plataforma. Ácida comedia histórica que recuerda a The Great o a películas como La favorita, Javier Gutiérrez y Leonor Watling viajan al siglo XVIII para convertirse en Felipe V e Isabel de Farnesio.

Para la actriz ha sido una oportunidad única. Su papel no ha sido sencillo, dado que Isabel de Farnesio no ha solido ser retratada de manera benévola en los libros de Historia ni tampoco en la poca ficción en la que se ha abordado el reinado de Felipe V. “Era una mujer súper interesante. Hace lo que puede. Es muy ambiciosa y la serie no hace un juicio negativo sobre ello”, comparte Watling en una entrevista concedida a BLUPER.

Watling estrena esta producción pocos días después de haberse enfrentado al reto de presentar la gala de los Premios Goya 2025, labor que hizo con su colega Maribel Verdú. “Ha sido muy bonito. Hemos contado con unas guionistas maravillosas, Paloma Rando y Laura Márquez. Ha habido estrés y tensión, aunque también creo que la gente tiene en mente aquellas míticas galas que hacía Rosa María Sardá”, reflexiona.

“En esas galas, ella llevaba todo el peso de la ceremonia. Ahora los presentadores somos como el Guadiana, que aparecemos y desaparecemos. Como los recepcionistas de los hoteles de lujos, que te saludan, te dan una toallita y te traen la cuenta”, expresa la actriz de manera animada.

La vida breve narra el efímero ascenso al trono de Luis I (Carlos Scholz), hijo del rey Felipe V, el primer monarca de la dinastía Borbón en liderar la corona española. Llamado el Bien Amado, lideró España sólo durante 229 días, muriendo con apenas 17 años, víctima de la viruela. Su subida al poder y su inesperado deceso, con intrigas políticas mediante, son reflejados en los seis episodios de esta producción histórica.

Javier Gutiérrez: "Una de las grandes historias de nuestra historia es este capítulo del reinado más breve"

Poco se ha abordado este breve episodio de la historia de la España del siglo XVIII. De ahí, que llame tanto la atención. “Es de mucho agradecer que Zeta Producciones y Movistar se hayan atrevido meterse en una serie de época. No se suele producir en España porque es muy caro. Además, estamos hablando de una comedia. Normalmente, es un género en el que se suelen enfocarse mucho en los guiones y los actores”, explica la también vocalista de Marlango.

“Aunque vestuario o arte son igual de importantes en la comedia actual, no se suele poner en el foco en ello. Sin embargo, en una producción de época, estos elementos cobran un protagonismo mayor y se suele invertir más, lo que provoca que sean producciones caras. No es tampoco habitual que se quiera hacer comedia de época, dado su coste”, comenta la actriz.

"Realmente, no tenemos ni idea de nuestra propia historia. Parece que más allá de la Guerra Civil, no ha pasado casi nada cuando es todo lo contrario" Javier Gutiérrez, Felipe V de España en 'La vida breve'

En ese apartado, el diseño de producción es exquisito. “Hemos rodado en sitios de Patrimonio, como el Palacio de la Granja de San Ildefonso. Ha habido mucho mimo en ese aspecto. La imagen no da la impresión de ser una comedia al uso y eso y es brutal”, comparte emocionada Watling.

Fotograma de 'La vida breve'.

Otro aspecto importante de La vida breve es que se adentra en la España del siglo XVIII, una época poco dada a abordarse tanto en películas como en series. Una demostración de la rica herencia que ha dejado la Historia española. “Realmente, no tenemos ni idea de nuestra propia historia. Parece que más allá de la Guerra Civil, no ha pasado casi nada cuando es todo lo contrario. Aunque el ascenso de Luis I al trono es un capítulo breve, es fascinante y vale la pena visitarlo”, defiende Javier Gutiérrez.

Protagonizada por Javier Gutiérrez, Leonor Watling, Carlos Scholz y Alicia Armentero, La vida breve está creada por Cristóbal Garrido y Adolfo Valor. Dirigida por Valor y Diego Núñez Irigoyen, completan el reparto Pepe Viyuela, Claudia Traisac, Carlos González, Jorge Usón, Eric Masip, César Tormo, Marta Hazas y Héctor Carballo. Además, cuenta con la participación de Bastien Ughetto, Alexandre Blazy, Marta Levenfeld, Natalie Pinot, Nadia Vilaplana y Lalachús, entre otros.